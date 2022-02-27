Холодный приём

Предмет спора

Арктика чрезвычайно богата полезными ископаемыми. По оценкам исследователей, там залегает около 13 процентов мировых неразведанных запасов нефти. В арктической зоне также находятся месторождения природного газа, никелевых руд, редких металлов, золота, алмазов, вольфрама, ртути и другого минерального сырья. В российском Заполярье уже добывается значительная часть ископаемых ресурсов страны.

Арктика включает в себя континентальные шельфы и исключительные экономические зоны восьми государств — России, США, Канады, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии. Российские арктические границы — самые протяжённые.

В 2015 году российское государство подало заявку на международное признание своего суверенитета над территорией арктического шельфа площадью более чем 1,2 миллиона квадратных километров. В некоторых местах речь идёт о расстоянии в 650 километров до берега. США отказались признавать претензии России обоснованными из–за её требований к иностранным судам. РФ заявила, что их передвижения по Северному морскому пути требуют официальной российской санкции.

Градус напряжения

Необходимо четко признать: милитаризация арктических гигантов (России, США) и «приарктического» Китая — это уже реальность, которая существует много лет. Сейчас у США, вполне возможно, может оформиться другая стратегия. Если коротко, она будет характеризоваться возрастающим набором претензий к арктической политике России и конфронтационной риторикой по всему периметру международных, в том числе и арктических контактов России.

Эксперты в США отмечают, что недавний закон о национальной обороне США включает в себя положения о новых задачах в Арктике, значимость которых в нынешних реалиях возрастает. Более того, военные эксперты в США трактуют ситуацию следующим образом: у России есть объект для давления на Запад — это Украина, и сейчас необходимо создать такой объект для давления в виде Арктики. Для этого требуется объединение усилий США и Европейского Союза. Это считается «необходимым условием для сдерживания» России.

Безусловно, следует ожидать усиления военного взаимодействия США и НАТО с не входящими в состав альянса Финляндией и Швецией. США и Китай, по сути, одинаково настаивают на интернационализации Арктики, и это также фактор давления на Россию, в том числе и в вопросе Северного морского пути. Поэтому в 2022 году можно ожидать актуализации международного дискурса на эту тему и предъявления претензий к России по поводу её позиций, которые носят независимый характер.

Также следует ожидать усиления риторики интернационализации Арктики, которую транслируют не только США, но и Сингапур, Индия, Япония, Южная Корея, Великобритания и ряд других стран. Эти державы желают превращения Арктики в мировой заповедник, так как возможности получения прибыли от разработки ресурсов у этих стран, в силу географии, ограничены.

Военная доктрина

Американские сухопутные войска выпустили стратегию ведения боевых действий в Арктике, предусматривающую создание руководящих штабов и функциональных подразделений, которые должны значительно укрепить позиции Вашингтона в регионе. Опубликованный документ декларирует три ключевые цели, которые армия США преследует в Арктике, — это защита национальных интересов, защита своей территории и территории союзников.

И третья, глобальная, цель стратегии, по заявлению американских вооружённых сил, заключается в том, чтобы военная служба могла «быстро создавать и проецировать свои силы по всему миру, в том числе с помощью специально обученных и оснащенных для работы в экстремально холодных погодных условиях в течение длительного времени солдат». Доктрина носит довольно воинственный характер.

Армия США планирует создать на Аляске подразделение военизированной многоцелевой группы, включая дивизионный штаб, укомплектованный специально подготовленными бригадами. Это первый шаг в создании условий для доминирования США в регионе.

США использует оперативные многоцелевые группы в регионах со сложными географическими и климатическими условиями. Они станут в армии США в Арктике базой для проверки на прочность тактических нововведений и изучения оперативного ведения боевых действий в сложных условиях. В том числе в документе отмечается, что американские военные будут экспериментировать в операциях с использованием спутниковых систем. Сложность таких миссий связана с особым электромагнитным полем в Арктике.

Стратегия армии США в первую очередь направлена на сетевую интеграцию существующих трёх военных командований армии США в Арктике. Кроме того, благодаря созданию военизированной многоцелевой группы Вашингтон планирует более чётко и системно планировать арктические операции со своими союзниками по НАТО.

Для реализации планов, предусмотренных арктической стратегией, армия США планирует в ближайшие годы запросить дополнительное финансирование. Американские военные надеются на включение отдельного пункта финансирования арктических операций в бюджет 2022–2023 годов.

Готовность к вызовам

Готова ли Россия к новым вызовам в Арктическом регионе? Сможет ли наш мотострелок справиться с «арктическим волком» из бригады «Страйкер»? Как сообщила пресс–служба Северного флота, разведчики морской пехоты Северного флота регулярно проводят «полевые» сборы в тундре, во время которых учатся выживать в природных условиях Крайнего Севера и Арктики.

Особое внимание уделяется занятиям по управлению оленьими и собачьими упряжками. Это стало одним из элементов подготовки разведчиков морской пехоты. Ранее каюры обучали управлению собачьими упряжками, только бойцов арктической мотострелковой бригады Северного флота. И, конечно же, собаки не единственное преимущество нашего оперативно–стратегического объединения, контролирующего Арктический регион.

Новые радиолокационные станции с дальностью обнаружения ракетного нападения 6000 км, пункты наведения авиации, комплексы ПВО и ПРО, рассредоточенные на всём арктическом шельфе, перехватчики на Чукотке, подводный и надводный флот, новейшие объекты военной инфраструктуры на арктических архипелагах говорят о том, что России не страшна ни новая концепция ВВС США, ни соглашение ВМС США, ни корпуса морской пехоты и береговой охраны, ни новая доктрина сухопутных войск США.

Министерство обороны России уделяет особое внимание укреплению группировки боевой авиации в Арктическом регионе. Усиление авиакрыла, контролирующего воздушное пространство на всей протяженности арктического шельфа и обеспечивающего безопасность судоходства по Северному морскому пути в условиях наращивания авиационных группировок стран НАТО, становится приоритетной стратегической задачей.

В конце прошлого года в Арктике успешно завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал». Летчики МиГ–31К, являющихся единственными в ВВС России носителями этого грозного оружия, отрабатывали различные учебно–боевые задачи, в том числе патрулирование воздушного пространства, пуски ракет.

Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать не только крупные корабельные группировки противника, включающие авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты, но и стационарные военные объекты и промышленные предприятия, работающие на ВПК вероятного противника.

Пока неясно, насколько далеко зайдут в своих усилиях США (и сочувствующие) по освоению (захвату) ресурсов Арктической зоны. Поэтому забота о государственной безопасности и оборонные мероприятия России в регионе вполне обоснованы.

P.S. Статья подготовлена на основе материалов Проектного офиса развития Арктики.