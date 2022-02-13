Китай арктический

Один путь

В 2021 году правительством Поднебесной был опубликован 14–й план пятилетки (до 2025 года). В нём основные акценты сделаны на Арктику. Этим документом Пекин подтвердил свои стратегические интересы в развитии Арктики. Полярный шёлковый путь рассматривается в качестве компонента глобальной инициативы «Один пояс — один путь». В новом пятилетнем плане отмечается признание стратегической важности Арктики для всей внешней политики Китая. В то же время эксперты констатируют усиление экономической составляющей арктического сотрудничества.

На Западе преобладает точка зрения о значительных успехах Китая в развитии инициатив Полярного шёлкового пути. В качестве примера приводятся совместные с

Россией проекты по добыче сжиженного газа на Ямале и Сибири.

Общая траектория развития выстраивается таким образом, что Северный Ледовитый океан станет через 10–15 лет значимым транзитным коридором для реализации внешнеэкономических интересов Китая. Навигационный потенциал в этом направлении растёт.

Научная дипломатия

Новый пятилетний план указывает на развитие практики научной дипломатии, включая исследования по изменению климата. Здесь доминируют западные страны, а термин администрации Джо Байдена «климатический кризис» и вовсе стал основополагающим. В Пекине прямо не спорят с США и признают глобальные угрозы, связанные с климатическими изменениями. В то же время проявляют интерес к усилению научной дипломатии, включая изучение изменений климата и прогнозирование последствий.

Возможно усиление роли Пекина в этом сегменте арктического сотрудничества, которое направлено на повышение авторитета Китая. Причём Китай акцентирует внимание на необходимости развивать глубоководные исследования. Для этого у него есть современные и, можно сказать, флагманские ледоколы (такие как «Снежный дракон»). Сейчас в Китае предлагают совершенствовать имеющиеся платформы мониторинга. В этом году Китай планирует запустить спутник, который будет отслеживать морские маршруты в Арктике. Это положительно повлияет на усиление безопасности судоходства в этом регионе.

Экономический интерес

Пекин также намерен поддерживать режим строго международного права (Конвенция по морскому праву), что косвенно намекает на неудовлетворительную позицию США по этому вопросу. Эксперты считают, что такие заявления свидетельствуют о стремлении сочетать научную дипломатию с экономическими интересами. Изменения климата порождают необходимость масштабных трат арктических государств, и Китай намерен предложить свои варианты развития ситуации. Это может касаться и предложений пересмотра текущих договоренностей по Арктике.

Во внешней политике Китая Арктика уже стала отдельным направлением, которое требует специальных подходов. Предложенный план в экспертном сообществе рассматривается как свидетельство расширения экономических амбиций Пекина и характеризуется подготовкой к возможной конфронтации с США.

Амбициозные акценты Пекина заставляют прогнозировать: через несколько лет Китай предложит альтернативную американской парадигму освоения Арктики. В этой парадигме у Китая есть союзник — Россия, однако стадии конфронтации с Западом тут не избежать.

В числе первых

В 1996 году был учреждён Арктический совет (АС). Он является межправительственным форумом, который по значимости в период так называемой «Арктической лихорадки» в регионе ничуть не уступает Совбезу ООН применительно к миру. Председательство России в Арктическом совете началось 20 мая 2021 года и продлится до 2023 года. В числе 13 стран–наблюдателей есть и Китай. Причём желающих попасть в этот список стран, которые к Арктике не имеют отношения, немало. Наконец–то в альтернативный Суэцкому каналу судоходный маршрут поверили.

Россия не возражает против интеграции в китайский проект «Ледовый шелковый путь» своего СМП. Это подтвердил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов. В 2020 году китайская судоходная компания COSCO Shipping выполнила одиннадцать рейсов по СМП. Китай является крупным инвестором в наше Заполярье: доля в проекте «Ямал–СПГ» Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) составляет 20%, ещё 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути. Кроме того, китайские инвесторы участвуют в проекте «Арктик СПГ–2», также являющемся детищем российского «Новатэка».

Белый дом против

А вот политики Белого дома в отношении арктических амбиций Китая напрягаются не на шутку. В арктических планах Китая Вашингтон видит не только экономическую экспансию, способную подорвать доминирующую роль США в мире, но и опасность потенциального военного присутствия Китая в регионе.

Естественно, главной претензией к китайцам объявлено недостаточное внимание к вопросам окружающей среды. Под ширмой этих упрёков по большей мере скрывается страх потерять европейский рынок и позволить Китаю получить новую логистику, не контролируемую военными блоками, аффилированными с Вашингтоном.

США даже намекают Москве, что готовы объединить усилия в программе борьбы с ненасытным Пекином. Но при этом душат нашу страну санкциями и ограничивают тем самым приток европейского капитала в арктические проекты России. А китайцам предлагают сепаратные сделки против российского доминирования в Арктике. Эта двойственность в конечном итоге выходит боком самим американцам. Рабство ведь в США отменено. Так что диктовать, как и с кем сотрудничать стране с самым протяжённым Арктическим шельфом, американцы не могут. Особенно с учётом их продвигаемой идеи интернационализации Арктики.

Основной партнёр

Тем не менее, Китай остаётся главным партнёром России по проектам экономического развития. Эксперты оценивают потенциал сотрудничества как огромный, даже несмотря на возможные стратегические расхождения. Среди наиболее перспективных направлений — транспортно–логистическая инфраструктура, разработка ресурсов, инфраструктура и электроэнергетика. Аналитики из Высшей школы экономики отмечают, что стратегия сотрудничества должна основываться на укреплении уверенности России в платформе устойчивого развития.

4 февраля 2022 года Российская Федерация и Китайская Народная Республика сформировали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Текст опубликован на сайте Кремля http://www.kremlin.ru/supplement/5770.

Россия и Китай договорились последовательно расширять взаимовыгодное арктическое сотрудничество. «Стороны согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики», — говорится в документе.

Идея развития морских путей в Арктике также была отражена в «олимпийском» совместном заявлении: «Стороны призывают все страны укреплять сотрудничество в сфере устойчивого транспорта, активно развивать контакты и обмениваться знаниями в области строительства транспортных мощностей, включая умный транспорт, устойчивый транспорт, развития и эксплуатации арктических маршрутов».

Российско–китайское сотрудничество в Арктике является взаимовыгодным движением для обеих сторон. Это качественный симбиоз опыта России в развитии Северного морского пути и Китая, обладающего экономическими средствами для поддержки российских идей. Это не мешает Поднебесной развивать партнёрство с другими арктическими государствами, особенно с Норвегией и Данией. Китай стремится стать главным «пользователем» транспортной артерии.

Однако, замечают эксперты, китайская стратегия по своей сути не вполне учитывает интересы арктических стран, включая Россию. Дипломатически Китай настаивает на глобальной роли Арктики как достоянии всего человечества, что контрастирует с позицией об эксклюзивности прав северных государств на арктический регион. Предлагая совместную систему управления Арктикой, Китай, учитывая его вес в мировой экономике, косвенно и ненавязчиво претендует на одну из лидирующих ролей в управлении регионом, что расходится с интересами северных стран.