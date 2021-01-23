На Таймыре выплатят компенсации гражданам, ведущим кочевой образ жизни

Выплаты получат лица, знимающиеся оленеводством, промысловой охотой, рыболовством. В числе прочих мер социальной поддержки: раз в год — выплата за изъятие особи волка, комплекты для новорождённых, аптечки для оленеводов, а также 200 кг керосина на семью для освещения кочевого жилья, оплата обучения, стипендия и проезд к месту учёбы для студентов; раз в пять лет кочёвок — жильё (балок), радиостанция, спутниковый телефон и навигатор.