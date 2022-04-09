Кадры решают всё

Партнёрство Таймырского колледжа с МГУ осуществляется в рамках проекта «Арктический вызов». Колледж — один из победителей конкурса долгосрочных социальных проектов фонда целевого капитала «Наш Норильск». Полученный им грант нацелен на разработку методики по подготовке и привлечению кадров для Арктики, создание на Таймыре рекрутингового центра.

Конкурс долгосрочных социальных проектов фонда «Наш Норильск» — это часть программы «Основной ресурс», которую фонд запустил в 2021 году для Норильска и Таймыра. Его победителями стали девять некоммерческих организаций, в том числе Таймырский колледж и Таймырский краеведческий музей. Таймырский колледж получил самый большой грант конкурса — 10 миллионов рублей в номинации «Поиск и привлечение».

– Актуальность проекта «Арктический вызов» обусловлена тем, что население Таймыра и Норильска в частности, убывает, и, самое главное, уезжают молодые, перспективные люди, поэтому мы поддержали этот амбициозный проект самым большим грантом, чтобы привлечь людей для работы на нашей территории, – отметила директор фонда «Наш Норильск» Анна Макуха.

– К декабрю 2023 года нашему колледжу, как и другим победителям конкурса «Основной ресурс», необходимо представить сообществу результаты реализованного проекта. Задачи, которые мы хотим решить, сопоставимы со смелым вызовом обстоятельствам. Кадровая проблема является одной из ключевых для нашего региона. Мы хотим, чтобы Арктика и Таймыр развивались, но одного желания недостаточно. Нужно проделать огромную, сложнейшую работу, чтобы попытаться сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Несомненно, здесь нужна поддержка государства: в части реализации общей стратегии развития Арктики не обойтись без содействия региональных властей, но и наши активные действия тоже очень важны. Мы привлекаем экспертов и партнёров для решения этой непростой задачи и благодарны фонду «Наш Норильск» за вовремя объявленный конкурс «Основной ресурс», — рассказала о новых вызовах директор Таймырского колледжа Вера Черкасова.

Идея колледжа, как помочь с кадрами самим себе и всей территории, переросла в региональный проект. Практически во всех отраслях есть проблемы с поиском специалистов — сейчас довольно сложно завлечь перспективные кадры даже хорошим социальным пакетом. Поэтому за процессом создания рекрутингового центра следят многие.

Дружба народов

В рамках проекта «Арктический вызов» Дудинку посетил доцент кафедры минералогии и геологии Московского государственного университета Габриэль Анисет Кочофа. Он прочитал студентам колледжа лекции по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». Это часть большой работы по подготовке молодых таймырцев к поступлению в МГУ. По окончании одного из лучших вузов страны на Таймыр вернутся хорошо подготовленные кадры.

Занятия проводились для студентов первого курса. На этом этапе отсутствуют специальные предметы. Важной задачей для доцента было так преподнести информацию о разведке и разработке нефтяных месторождений, чтобы каждый слушатель захотел стать геологом и патриотом родного края. Он дал им основы специальности и рассказал о том, какое место Россия занимает в нефтегазовой отрасли.

В завершение недельной образовательной программы Габриэль Кочофа побывал в Норильске, где принял участие в пресс–конференции, организованной фондом «Наш Норильск», на неё также были приглашены партнёры и друзья фонда. Они рассказали о сути проекта «Арктический вызов», который призван решать кадровую проблему на Таймыре. По ходу всего выступления Габриэль отмечал, что важнейшей составляющей в решении этого вопроса является подготовка собственных специалистов. Что необходимо предпринять, чтобы молодёжь хотела оставаться на территории? Какие дополнительные задачи для этого необходимо решать? В чём сила Севера и уникальность его людей? Вот такие темы обсуждали участники пресс–конференции.

Проблема с кадрами, отметил гость, есть не только на Севере, она знакома всем странам, в том числе и его родной Республике Бенин с населением 11 миллионов человек. Там молодёжь тоже уезжает работать и учиться в столицы. А чтобы она оставалась дома, нужно создавать определенные условия. Это то, над чем сейчас работает фонд «Наш Норильск».

Габриэль Кочофа предложил уже в ближайшее время создать в колледже новые кафедры и определить соответствующие направления деятельности и сотрудничества. Одним из них может стать обмен студентами между Бенином и Таймыром, который превратится в обмен культур и станет профилактикой конфликтов между народами. С учётом международной обстановки здесь можно использовать современные технологии и общаться по видеосвязи.

Путёвка в жизнь

«Стал геологом, потому что судьба меня любит. Я родился, чтобы жить и служить в России», — так объяснил Габриэль свой выбор профессии и любовь к нашей стране. Он также рассказал, как оказался в России:

— В нашей большой семье 11 детей. У папы восемь классов, мама без образования, не может даже имя своё написать. Жили мы очень бедно, и я хотел попасть в страну коммунизма, чтобы строить его у себя на Родине. Узнал, что есть две путёвки для учёбы в Советском Союзе, побежал и написал заявление. Уже потом выяснил, что предстоит мне учиться по специальности «Геология нефти и газа». Я даже не знал что это такое. Приехал в Россию и всем сердцем полюбил её, профессия мне тоже пришлась по душе.

Родине Габриэль помогает в силу своих возможностей: строит школы, оборудует классы, бурит скважины под воду. Оплатил обучение уже более 500 детей. Помогает и медицине — покупает для больниц машины скорой помощи. Президент Республики Бенин, видя его активную деятельность, предлагал ему вернуться домой. Но Габриэль посчитал, что больше пригодится родной стране, став послом Республики Бенин в Российской Федерации и странах СНГ и руководителем крупных общественных организаций. Одна из его больших заслуг — основание Ассоциации иностранных студентов в России.

– Моя миссия в России продолжается. Сейчас вместе с фондом «Наш Норильск» и Таймырским колледжем будем готовить кадры для геологии Севера. Будет процветать Север — будет процветать и Россия, страна, которая дала мне путёвку в жизнь. Не останавливайтесь на достигнутом, — призвал северян Габриэль Кочофа.