ПОРА за дело

Если первичные мероприятия по ликвидации последствий аварии уже состоялись — компания «Норникель» в кооперации с профильными организациями предприняла все возможные меры для устранения загрязнения в местах разлива, — то к более глубокому рассмотрению ситуации подошли лишь недавно. Речь идёт не только о непосредственном загрязнении экосистемы полуострова, но и об ущербе, нанесённом традиционному укладу коренных жителей Таймыра.

Никогда проблема не была такой злободневной, а вопрос не ставился так остро. К 2020 году экологи уже отметили катастрофическое снижение популяции дикого северного оленя на Таймыре, вводятся серьёзные ограничения на вылов рыбы, промысловую деятельность жёстко лимитируют. Природоохранные меры напрямую связаны с уменьшением объёмов биологических ресурсов. Авария на ТЭЦ–3 только усугубила процесс. Оленеводство, рыбалка, охота являлись и являются основой жизнедеятельности коренных народов Севера. Поэтому отдельно стоит тема введения для них компенсационных мер. И дело не только в деньгах, говорят представители коренных народностей Таймыра. Программа мероприятий должна включать мероприятия по восстановлению водно–биологической среды, затрагивать охотугодья, пастбища, пути миграции оленя и птицы, территории проживания и кочевые маршруты тундровиков.

Какими категориями измерить то, что складывалось веками, на чём основываются культура и традиции нескольких народностей? Для определения этих рамок и были организованы экспедиции учёных в тундру, опрос коренных жителей Таймыра, проведение целой этнологической экспертизы. Её промежуточные итоги были представлены одним из инициаторов исследования, Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) в присутствии представителей общин коренных народов Таймыра и компании «Норникель».

На полевом этапе проекта несколько экспедиционных групп взяли около сотни проб грунта, несколько десятков проб воды, которые направили на обработку в Москву и Архангельск. Было опрошено около 700 представителей коренных народов, занимающихся традиционным рыболовством, охотой и собирательством на территории, потенциально подверженной изменениям.

Второй этап подразумевает этнологические исследования со стороны этнографов и антропологов. Их задача — определить круг лиц и общин, хозяйственная деятельность которых уже пострадала или может быть ограничена. Будет проведено социологическое изучение образа жизни коренных малочисленных народов Таймыра. В результате должна быть составлена математическая модель распространения технологических загрязнений. При подведении итогов планируется подготовить и справку с рекомендациями по возможному ограничению традиционного рыболовства.

На третьем этапе учёные займутся составлением заключения, куда войдёт перечень рекомендуемых компенсационных мер. Кроме того, этнологической экспертизой должна быть заложена научная и законодательная база для разработки программы поддержки коренных народов Таймыра.

– Мы понимаем, что компенсационные меры должны носить более обширный характер, нежели возмещение прямого воздействия на экосферу, — подчеркнул координатор программы ПОРА, секретарь экспертной комиссии этнологической экспертизы Андрей Иванов. — Мы представили доклад по итогам полевого этапа в столице Таймыра и на заседании общественной палаты Норильска. Состоялась встреча с коренными жителями. Мы намерены довести процесс до конкретных решений, но это может занять некоторое время.

Свое мнение о необходимости и перспективах этнологической экспертизы озвучил профессор кафедры экологии, экономики и управления городским строительством РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Потравный. Он утверждает, что существует методика, способная определить потери, потенциальные убытки и ущерб, нанесённый коренным народам из–за изменения видов традиционного природопользования. На основе этих оценок можно рассчитать возможный размер компенсаций, наметить составляющие программ и проектов по социальной поддержке населения Крайнего Севера. Разработки учёных содержат много новшеств — например, использование сравнительных характеристик уровня загрязнения в реках Надым, Северная Двина, Енисей, где отражены данные относительно предельно допустимой концентраций вредных веществ. Такой же метод можно применить в отношении почв и элементов ландшафта.

– Проблема в том, что в России пока нет законодательного закрепления этнологической экспертизы, — отметил Иван Потравный. — Мы стоим у истоков этого процесса, приобретённый опыт будет задействован в разработке положений федерального законодательства. Это продолжительная и масштабная деятельность.