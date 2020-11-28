Предлагается отменить все налоги для коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Арктической зоне России

Минвостокразвития России в формате видеоконференц–связи обсудило с Общественным советом Арктической зоны России внесение изменений в проект программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России в Арктике.

В заседании под руководством первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и члены Общественного совета Арктической зоны России.

Член Общественного совета Арктической зоны России и президент торгово–промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков внёс в проект программы предложение освободить от всех федеральных, региональных и местных налогов представителей коренных малочисленных народов Севера.

Это предложение поддержали все члены Общественного совета. Александр Крутиков сообщил, что отмену налогов он поддерживает. Однако это предложение можно будет рассматривать только после завершения работы над реестром коренных малочисленных народов и его введения в действие.