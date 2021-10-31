Путин об Арктике

Актуализация вопросов социально–экономического развития арктических территорий, выработка разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона — это стратегические приоритеты страны в целом.

Приоритетные направления Президент России Владимир Путин обозначил во время встречи с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020»: «Всё, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и особую ценность. Я даже не говорю сейчас об освоении Северного морского пути. В целом, в этом будущее наше, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых в перспективе. Когда–то Ломоносов говорил, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно очевидные вещи».

Любое развитие невозможно в одиночку. А тем более на таких обширных территориях. Россия понимает это и готова к продолжительному сотрудничеству в освоении Арктики со всеми заинтересованными странами. При этом всё должно строиться на партнёрских отношениях и на основе норм международного права.

Россия будет противостоять любым попыткам ограничить её суверенное право распоряжаться своими законными территориями. Владимир Путин предупредил об этом на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай»: «Если кто–то со стороны пытается в обход этих международно признанных документов ограничить наше суверенное право распоряжаться своей собственной территорией (а территориальное море по международному праву — это часть территории прибрежного государства), то это покушение с негодными средствами (попытка совершения преступления с помощью таких средств или орудий, которые не способны причинить вред в данной ситуации. — Прим. ред.)».

Сама Россия соблюдает международное право. Это показательно на примере строительства газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». «Мы, согласно правилам, должны были получить соответствующее разрешение у прибрежных государств: у Финляндии, Швеции, Дании, когда мы проходили даже не по их территориальному морю, а исключительно в экономической зоне этих государств. Мы подчиняемся этому праву, и от нас все, в том числе европейцы, требовали, чтобы мы действовали в рамках этих международных правовых норм. А сами они не собираются их выполнять? Этого не будет», — отметил глава государства.

Попытки западных партнёров ограничить Российскую Федерацию на международном энергетическом рынке наблюдаются постоянно.

«Мы видим, что сейчас происходит на мировом, в том числе европейском энергетическом рынке. Если они будут так действовать безапелляционно, основываясь неизвестно на чём, то ни к чему хорошему это не приведёт. У нас есть известная сказка, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и приговаривает про себя: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи русской сказки», — сказал Путин.

Арктика оказывает огромное влияние на глобальный климат. Использование данного мощного ресурса должно быть грамотным, взвешенным и максимально безопасным. Особое внимание необходимо уделить изучению арктических территорий с точки зрения науки. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) также призвал следить за состоянием вечной мерзлоты. По итогам ВЭФ президент дал ряд поручений. С ними можно ознакомиться на официальном сайте правительства kremlin.ru

Приведём основные пункты перечня поручений, касающихся Арктики:

– Подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие проведение непрерывного экологического мониторинга воздуха и водных акваторий при перевалке в грузовых портах пылящих и навалочных грузов.

– Представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов не только в Сахалинской области, но и в иных субъектах РФ;

– Подготовить нормы в части создания на базе наблюдательной сети Росгидромета государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты и изыскать средства на работу этой системы;

– Рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями, в том числе Пенжинской, Тугурской и Мезенской; провести оценку технико–экономических характеристик таких центров, возможности привлечения зарубежных партнёров к их созданию и представить соответствующие предложения;

– Проработать вопрос об организации международной высокоширотной арктической экспедиции, базирующейся на дрейфующей станции «Северный полюс»;

– Обеспечить в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, создание 21 500 новых учебных мест до конца 2023 года и капитальный ремонт более тысячи зданий общеобразовательных организаций до конца 2026 года;

– Рассмотреть вопрос об организации, начиная с 2022 года, регулярных круглогодичных транзитных грузовых (в том числе контейнерных) перевозок по

Северному морскому пути, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры и на обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок.

Для российской Арктики, которая является крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти пять миллионов квадратных километров, это фундаментальные решения. Их реализация будет способствовать поступательному и эффективному развитию страны в целом.