С Арктикой не шутят

В 21–м веке только ленивый не говорит про глобальное потепление. В Северном Ледовитом океане льды отступают, и кажется, что для прохождения Северного морского пути отпадает надобность в ледоколах. Однако это не так. Например, в этом году некоторые участки Северного морского пути замерзли почти на две недели раньше, чем обычно. В результате в восточном секторе арктической магистрали России сложилась сложная транспортно–логистическая ситуация. Об этом заявил 22 ноября глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, в акватории СМП из–за неблагоприятной ледовой обстановки застряли 24 судна, в том числе — нефтеналивной танкер.

Решением проблемы занимается оперативный штаб «Росатома», который возглавляет замгендиректора корпорации Вячеслав Рукша. 8 из 24 судов уже освобождены из ледового плена, по оставшимся 16 работа продолжается. В «Росатоме» обещают, что справятся с ситуацией до конца декабря, и северный завоз будет выполнен в полном объёме.

По данным «Атомфлота», сегодня в акватории СМП работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». В начале декабря к ним присоединится атомоход «50 лет Победы», а затем — головной универсальный атомный ледокол «Арктика» (по данным «Ведомостей», ледокол пока находится на Балтике).

Сейчас объективно существует достаточно серьёзный дефицит ледокольного сопровождения, и если оно не заказано заранее, оперативно его получить непросто. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, к проходу через СМП уже на этапе подачи заявки не допускаются суда, чей ледовый класс без ледокольной проводки не позволяет безопасно осуществлять проход по СМП. При этом заявка подаётся за 15 суток до прохода по маршруту. «Тем не менее риски появления блуждающих льдов присутствуют. В этой связи предусмотрена помощь ледокола, но его ожидание может составить от 1 до 12 суток. Кроме того, необходимо будет доплатить за проводку», — пояснил Гришунин. Таким образом, если проблема возникает, то решить её можно, только дополнительно заплатив за услуги ледокольного флота.

Как утверждают в «Росатоме», эксплуатирующем весь атомный ледокольный флот России, причиной сложившейся ситуации стало совпадение нескольких факторов. Во–первых, сказалось поэтапное расширение перевозок по СМП, связанное и с северным завозом, и с реализуемыми инвестиционными проектами, и с необходимостью развивать новые. Во–вторых, пандемия косвенно повлияла на сроки проводок судов, которые сместились с плановых сентября–октября на конец октября–ноябрь, когда движение по СМП без ледокольной проводки не рекомендуется. В–третьих, причиной вынужденного дрейфа на СМП грузовых и научных судов стал неточный прогноз погоды: в 2021 году процесс ледообразования в акватории СМП начался на две недели раньше — впервые за последние семь лет, однако метеорологические службы не смогли предсказать это событие.

Все эти обстоятельства являются своего рода стресс–тестом для системы управления нашим заполярным транспортным коридором. В целом она справляется с вызовами. В то же время в свете неминуемого усиления интенсивности движения по СМП необходимо и далее работать над совершенствованием и тонкой донастройкой механизма.

Несмотря на широко распространенную точку зрения, будто в Арктике развивается линейный процесс потепления, формируемую рядом СМИ и общественных (прежде всего — природоохранных) движений, ситуация на СМП свидетельствует, что климатические процессы сложнее моделей, построенных человеком. А это значит, что их абсолютизация и некритическое применение в реальных условиях Севера ошибочны.

«Новость о том, что лёд в Арктике может образовываться на части акватории, — это новость только для тех, кто никогда не работал в Арктике. Специалисты знают, что осенью лёд может образовываться неожиданно.

Поэтому все разговоры о том, что на СМП можно обойтись без ледокольной проводки, ещё долго останутся просто разговорами», — прокомментировал директор Информационно–аналитического центра Проектного офиса развития Арктики Игорь Павловский.

16 ноября атомоход «Сибирь» вышел с Балтийского завода (Санкт–Петербург) на полигоны Финского и Выборгского заливов для проведения ходовых испытаний. В течение 21 дня сдаточная команда завода совместно с представителями организаций– контрагентов будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола. В частности, будет протестирована работа паротурбинной установки, систем электродвижения, валопроводов, палубных механизмов. Команда проверит скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и автоматики, систем навигации и связи, а также работу вертолётного комплекса.

Ледовые испытания «Сибири» пройдут в апреле 2022 года непосредственно в Арктике, когда лёд в районе эксплуатации достигнет толщины 2–2,55 метра. «Сибирь» является вторым ледоколом передового российского проекта 22220.

Существует значительная вероятность того, что будут подписаны контракты на создание ещё двух ледоколов данного проекта. Ведь наличие на Северном морском пути современных атомоходов мощностью 60 МВт каждый дает возможность говорить о закреплении прочного лидерства России в своем секторе Арктики. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Российские атомные ледоколы будут востребованы в высоких широтах даже при радикальных климатических сценариях, предполагающих таяние льда в акваториях СМП. В частности, они смогут обеспечить проводку судов через Северный полюс — при гипотетическом формировании маршрутов, связывающих напрямую Евразию и Северо–Американский континент через полюс. Впрочем, на данном этапе это лишь рассуждения, в действительности всеобъемлющих и непротиворечивых прогностических моделей будущего в части климата пока не существует.