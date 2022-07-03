С Севера на Восток

Первые в мире

Всего в рамках деловой программы на ПМЭФ состоялось 15 только официальных мероприятий. И одним из самых заметных среди них ожидаемо стала дискуссия на тему «Северный морской путь: международный транспортный коридор». Спикеры единодушно отмечали, что в настоящее время Россия вступает в новую реальность и, в силу геополитических причин, делает разворот на Восток. А по меткому высказыванию главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, этот поворот «может происходить только через Север», имея в виду, конечно, Северный морской путь (СМП).

По мнению спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, СМП — это тот случай, когда от западных партнёров мы зависим меньше всего.

«Мы сейчас часто говорим об импортозамещении. Но в сфере развития Севморпути нам импортозамещение не нужно. Потому что у нас и так всё есть. У нас имеются самые передовые технологии, компании, которые создают ледокольный флот. Мы здесь первые в мире. Госкорпорация «Росатом» вообще по конкурентоспособности среди мировых лидеров. Высокотехнологических, подчеркиваю, лидеров. Что в военном, что в гражданском секторе», — отметил он в ходе своего выступления, а чуть позже сослался на «общеизвестный факт, что в арктических широтах ГЛОНАСС работает лучше GPS».

Присутствующий на дискуссии генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, в свою очередь, отметил не только готовность нашей страны к конструктивному диалогу с западными партнёрами, но и наличие положительной реакции с их стороны: «Я в силу определённых причин не могу называть конкретные страны и компании, но те инвесторы, которые до 24 февраля планировали с нами работать по созданию единой транспортной системы контейнерных перевозок, — они остаются за столом переговоров. Мы продолжаем консультации и выход на определённые решения. Это для меня, может быть, главный итог последних месяцев: международное бизнес–сообщество, имеющее интерес к долгосрочному использованию Северного морского пути, свой интерес не утеряло».

По словам Алексея Лихачева, «Росатом» не отказывается и от решения своей стратегической триединой задачи. На первом этапе это обеспечение круглогодичной навигации по Восточному сектору (с Западным сектором уже давно всё хорошо), а затем превращение Севморпути сначала в ведущий внутрироссийский морской транспортный коридор, а затем и в международный.

Быть на связи

Цифровизация — одно из важнейших направлений развития Арктической зоны России до 2035 года. Внедрение цифровых технологий может обеспечить жителей Арктики работой, что позволит уменьшить отток населения из региона. В свою очередь, проекты в сфере телемедицины помогут модернизации первичного звена здравоохранения в отдалённых регионах Арктической зоны.

Кроме того, там также необходимо обеспечение качественной связью и высокоскоростным интернетом, а также проведение цифровизации Северного морского пути. «Задача обеспечить надёжную связь для жителей Арктики не является простой, это огромные расстояния. Здесь следует использовать и государственно–частное партнёрство, и принципы корпоративной ответственности», — считает председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Цифровизация Северного морского пути является вопросом государственного технологического суверенитета. Она находится в активной стадии реализации: в 2021 году на эти цели было выделено 3,8 млрд рублей из бюджета и 1,4 млрд рублей внебюджетных средств.

Почти на всей территории Арктики спутниковая связь является безальтернативной, отметил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин. При этом она отличается высокой стоимостью и ограниченной пропускной способностью по сравнению с оптоволоконной связью, тем не менее может обеспечить минимальные социальные потребности населения и бизнеса в Арктике, заключил он.

Устойчивое развитие Арктики, обеспечение процветания и прогресса в интересах населения Севера, включая коренные народы, входят в число приоритетов Российской Федерации в рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. В контексте поддержки коренных народов Арктики Россия намерена содействовать продвижению проектов и инициатив в области цифровизации удалённых арктических посёлков и оленеводческих хозяйств за счёт повышения надёжности и эффективности спутниковых навигационных систем в этом регионе. Кроме того, ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и повышения качества и уровня жизни населения Арктики имеет доступность образования в отдалённых районах.

Обозримое будущее

Вообще, все спикеры демонстрировали готовность к кооперации и объединению усилий, невзирая на свою ведомственную принадлежность.

«Нам, строго говоря, нужно в ближайшие год–полтора создать ледовый навигатор, похожий на то, как мы с вами, находясь в автомобиле, получаем оптимальную дорогу с точки зрения пробок, погоды, ледовой обстановки, логистики. Вот это всё — наша общая задача, и мы точно в одиночку её не выполним. И точно поделимся этим зарядом на развитие со всеми нашими партнёрами — от крупнейших частных игроков до наших мощных индустриальных министерств», — отметил Алексей Лихачев, чьё ведомство уже в июле этого года законодательно станет единым инфраструктурным оператором всего морского движения в высоких широтах.

О курсе на интеграцию и объединение усилий говорил и Алексей Рахманов: «Есть такая технология, которая успешно применена НОВАТЭКом для строительства заводов по сжижению. Это бетонные гигамассивы (если хотите, искусственные острова), которые мы считаем целесообразным использовать для обустройства безопасного судовождения и, при необходимости, спасения людей не на тающем берегу (поскольку идёт потепление), а непосредственно в акватории, максимально приближенной к основным судоходным путям. Мы готовы эту технологию поднять и довести её до промышленной реализации. К тому же все концепции оттестированы, и мы надеемся, что ближайшая станция сейчас пойдёт на точку и докажет лишний раз, что это не фантазии, которые мы придумали для красного словца. И вкупе с плавучей атомной энергетической установкой (прим.: ПАТЭС «Академик Ломоносов») мы имеем возможность нового позиционирования Российской Федерации в стратегическом регионе, который называется Арктика».

Таким образом, участники дискуссии продемонстрировали консолидированное понимание того, что Севморпуть — это не только строительство ледоколов для обеспечения проводок судовых караванов на юридически закрепленной трассе, но ещё и комплексное решение вопросов по обустройству портов, энергетике, связи, экологии, безопасности по всему ходу так называемого Большого Северного морского пути — от Санкт–Петербурга до Владивостока. И, наверное, можно согласиться с мнением Алексея Чекункова, который обозначил эту трассу как новую «дорогу жизни». «Уже через пять лет стоимость товаров, которые должны проходить по Северному морскому пути, будет составлять порядка 100 млрд долларов в год. Поэтому, с точки зрения экономики, безусловно, от Арктики во многом зависит будущее благополучие России», — отметил он.

А на вопрос о том, насколько Севморпуть в обозримом будущем будет развиваться как международный транспортный коридор, ответил Сергей Иванов: «Сейчас в Арктическом совете мы председатели, а остальные семь стран–членов сказали, что они с Россией больше дела иметь не хотят. Ну не хотят, и не надо. Но география от этого а) не изменится и б) рано или поздно они сами придут к выводу, что без нас вообще заниматься Арктикой бессмысленно».