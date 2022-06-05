Совет да Китай

Обновление партнёров

Перспективы и текущее состояние российско–китайского взаимодействия в сфере устойчивого развития Арктики обсудили участники конференции в рамках проекта Think Arctic, который входит в программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. и реализуется при содействии Фонда Росконгресс.

Комплексная программа российского председательства в Арктическом совете направлена на продвижение сотрудничества по повышению благосостояния и качества жизни населения Арктики, включая коренные народы Севера, его адаптации к последствиям изменения климата, сохранению арктического биоразнообразия и уникальных экосистем, обеспечению социально–экономического развития, поиску решений в области глобальной энергетической и транспортной безопасности, продвижению научного сотрудничества в высоких широтах и укреплению Арктического совета.

Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов отметил, что Россия, на долю которой приходится 70% экономической деятельности в арктическом регионе, последовательно продвигает сбалансированное устойчивое развитие Заполярья. Он также одобрил настрой Китайской Народной Республики на углубление взаимодействия с Россией в этой области, зафиксированное в совместном заявлении лидеров двух стран от 4 февраля 2022 года. Несмотря на принятое членами Арктического совета решение временно приостановить своё участие в мероприятиях Совета, Москва открыта к сотрудничеству со всеми государствами, которые придерживаются конструктивного подхода к взаимодействию в высоких широтах.

«Отношения с Китайской Народной Республикой носят характер всеобъемлющего партнёрства и многоуровневого стратегического взаимодействия. КНР демонстрирует уважение прав и интересов прибрежных арктических стран, выражает готовность к тесной координации и сотрудничеству с Россией. Перспективы дальнейшего углубления российско–китайского взаимодействия, в том числе и в Арктике, в первую очередь продиктованы общим высоким уровнем торгово–экономического сотрудничества. Товарооборот России и Китая с января по март этого года увеличился на 28,7%, более чем на 25% вырос китайский экспорт в Россию. Будем приветствовать вхождение китайских партнёров в проекты в российской Арктике, в том числе по линии Арктического совета, а также в обеспечение устойчивого развития Арктического региона в целом», — отметил Корчунов.

Ответственная кооперация

Основными сферами российско–китайского сотрудничества в Арктическом регионе могут стать энергетика, в том числе безуглеродная, а также проекты по совместному развитию Северного морского пути и сопутствующей прибрежной инфраструктуры, подчеркнул председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета. По его словам, огромный потенциал имеет и научное сотрудничество двух стран в Арктике.

Выгоду от использования Северного морского пути отметил и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Он напомнил, что в феврале 2020 года Россия и Китай подписали заявление о международных отношениях, одним из положений которого стала кооперация сторон в развитии арктических маршрутов. Чжоу Лицюнь выразил уверенность, что этот документ даст дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству в Арктике.

«С одной стороны, Арктика — территория с самыми богатыми запасами природных ресурсов в мире. С другой — это хрупкая, уникальная экосистема, с которой нужно очень бережно обращаться. Россия продвигает принцип ответственного управления ресурсами региона, сбалансированного развития и конструктивного взаимодействия всех участников Совета. Очевидно, что потенциал Арктики лучше всего можно реализовать в условиях международного сотрудничества, а не соперничества», — подчеркнул президент Союза китайских предпринимателей в России.

Прогресс есть

Наиболее важными направлениями сотрудничества России и Китая в Арктике являются сферы технологий и образования, сообщил профессор Шанхайского университета международных исследований Ян Чен. Для перевода работы по этим направлениям в практическую плоскость он предложил увеличить количество проводимых между двумя странами онлайн–конференций.

Председатель рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию, заместитель директора департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Абидат Магомедова призвала китайских партнеров к участию в инвестиционных проектах РФ в Арктике, в частности, по направлениям энергетики, транспорта, социально значимых проектов. По её словам, в Арктике на сегодняшний день реализуется свыше 400 инвестпроектов, создано более 20 тысяч рабочих мест. Практическое взаимодействие в Арктике невозможно без научно–исследовательской работы и деятельности, отметила она. Мнение Магомедовой поддержал и заместитель директора по экспертно–аналитической работе Фонда Росконгресс Григорий Великих: «Научное сотрудничество имеет наибольшую многогранность, и это то направление, в котором можно усиливать, развивать уже имеющиеся успехи».

«Мы достигли некоторого прогресса по механизмам взаимодействия. У нас есть диалог по линии министерств иностранных дел, рабочая группа по развитию Арктики. Ведётся диалог на уровне премьер–министров. Самое важное сейчас то, как нам использовать эту политическую волю к сотрудничеству в разных проектах взаимодействия. Сегодняшняя встреча даёт хорошую платформу для такого обсуждения», — сообщила советник по юридическим вопросам посольства КНР в России Ян Сяонин.

Работа продолжается

Россия положительно оценивает участие компаний КНР в российских арктических проектах. Яркий пример продуктивного партнёрства — энергетический сектор, где успешно реализуются такие совместные добычные проекты, как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ–2». Наша страна будет приветствовать вхождение Пекина и в другие проекты в Арктической зоне РФ, в том числе по линии Арктического совета (где Китай является наблюдателем), а также его вклад в обеспечение устойчивости региона в целом.

Итоги конференции «Российско–китайское сотрудничество в сфере устойчивого развития Арктики» войдут в аналитический доклад о международном сотрудничестве между Россией и арктическими и внерегиональными странами в области устойчивого развития. Результаты проекта представят на панельных дискуссиях различных дискуссионных площадок, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 15–18 июня.