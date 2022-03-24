Туризм по ГОСТу

Стандартизация арктического туризма является первым подобным опытом в мировой практике. Она была утверждена приказом Росстандарта ещё 29 ноября 2021 года, а действовать начнёт с 30 июня 2022 года. В разработке принимали участие Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также другие учреждения и организации, имеющие отношение к туристской деятельности в Арктике.

Всего было принято шесть ГОСТов, относящихся к серии стандартов «Арктический туризм»: туристские и экскурсионные услуги; требования по обеспечению безопасности туристов; безопасность активных видов туризма; требования к туристской инфраструктуре; информационные знаки системы навигации; предотвращение конфликтных ситуаций между туристами и белым медведем.

Одним из ключевых положений стандартов является настоятельная рекомендация осуществлять туристско–экскурсионную деятельность в Арктике только при наличии соответствующей инфраструктуры, что связано со сложными природно–географическими условиями этой территории. В ГОСТе содержится положение о заключении организатором турбизнеса договора в письменной форме, если используется или арендуется инфраструктура сторонних организаций.

Отдельно обозначены в стандартах условия туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые занимают немалую часть российской Арктики. ГОСТы предписывают осуществлять туристскую деятельность на ООПТ при условии заключения договоров в письменной форме между структурой, в чьём ведении находится данная территория, и организатором турбизнеса. В перечень услуг, связанных с туристской деятельностью, входит обучение специальным навыкам, необходимым для туризма в экстремальных условиях данного региона. Предписывается включать это обучение в состав реализуемого турпродукта. Помимо этого, организатор туруслуг должен проводить необходимые обучение и инструктаж туристов по обеспечению безопасности. Ответственность за реализацию этих мер возлагается на руководителя организации, оказывающей услуги.

Факторы риска

Арктический туризм, организуемый в местностях со сложными природно–климатическими условиями, зачастую на удалённых и труднодоступных территориях, требует дополнительной подготовки и особого внимания к вопросам безопасности. Стоит отметить, что под безопасностью арктического туризма подразумевается не только сохранение жизни, здоровья или имущества туристов, но и ненанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства в Арктике.

В качестве основных источников опасности стандарты называют как риски общие для туризма в целом, так и характерные только для Арктической зоны:

1. Опасности природно–географического характера — наличие сложных для передвижения местностей, опасных участков рельефа, трудность обнаружения потенциально опасных мест, возможность возникновения природных катастроф, гидрометеорологические и биологические факторы, риски распространения инфекционных заболеваний;

2. Техногенные опасности — риск возникновения пожаров существует как сопутствующий фактор практически любой деятельности человека. Экологическая, токсикологическая, радиоактивная опасности для туристов возникают при посещении или нахождении вблизи техногенных объектов;

3. Опасности, связанные с особенностями культурной и социальной среды места пребывания, особенностями местной пищи, языковой спецификой, культурными, религиозными и этническими традициями населения, включая коренные малочисленные народы;

4. В качестве одного из ключевых факторов риска арктического туризма отмечаются опасности, связанные с удалённостью (изоляцией) от мест дислокации спасательных служб, и как следствие, с невозможностью оказать своевременную помощь;

5. Иные риски разного характера, связанные с нарушением туристами и экскурсантами правил личной безопасности, нормативно–правовых актов, распоряжений и предписаний органов власти, традиций местного населения, требований организатора туризма и т. п.

Безопасность туристов в Арктике определяется как снижение рисков до приемлемого уровня путём чёткого разграничения и выполнения обязанностей всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдения туристами (экскурсантами) правил личной безопасности. К субъектам, обеспечивающим безопасность, относятся федеральные, региональные и местные органы исполнительной власти, туроператоры, перевозчики, страховые компании и иные организации или структуры, имеющие отношение к туризму.

Знаки и навигация

Один из стандартов серии «Арктический туризм» полностью посвящён знакам туристской навигации в российской Арктике. Знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, предписывающие, эвакуационные и указательные.

Предупреждающие знаки содержат информацию об опасностях, с которыми могут столкнуться туристы в Арктической зоне. Часть таких обозначений применима только в Арктике: «Осторожно. Белые медведи» или на приполярных территориях — «Осторожно. Айсберги». Другие же обозначают более распространённые явления: «Осторожно. Ледоход», «Осторожно. Возможен отрыв льдины».

Запрещающие и предписывающие знаки регламентируют поведение на арктических территориях, эвакуационные знаки содействуют выходу к местам эвакуации или сбора потерявшихся. Наибольший интерес, с точки зрения повышения туристской привлекательности территорий, могут представлять указатели, обозначающие географические понятия: «Арктическая зона», «Северный полюс».

И белые медведи

Предотвращению конфликтных ситуаций между белым медведем и туристами посвящён отдельный государственный стандарт. В ареале обитания белых медведей объекты туристской инфраструктуры в обязательном порядке оборудуют барьерами, средствами сигнализации и отпугивания. В тёмное время суток территории жилых зон и общественных учреждений должны иметь постоянное освещение. Отходы жизнедеятельности человека необходимо размещать и утилизировать так, чтобы не повышался риск привлечения белого медведя. При выходе из помещений и в наиболее подходящих местах устанавливаются знаки «Осторожно. Белые медведи».

В случае возможного нападения медведя на человека необходимо предпринимать вынужденные меры по разрешению критической ситуации, о проведении которых незамедлительно информируются Росприроднадзор и правоохранительные структуры. Такие меры должны быть направлены и на избежание возможной гибели белого медведя.

Для отпугивания авторы ГОСТа советуют использовать промышленные сертифицированные гаджеты. Если же их нет, подойдут для защиты и транспортные средства, собаки, а также огнетушители, фальшфейеры и дымовые гранаты. Уточняется также, что при себе у туристов должен быть специальный аварийно–спасательный комплект с десятью файерами с огнём синего и красного цветов, ракетницей с комплектом снарядов, огнетушителем, ручной дымовой гранатой, ножом и сигнальными ракетами. Тем не менее стандарт гласит, что нужно постараться всеми способами избежать контакта со зверем. Например, использовать средства маскировки под цвет окружающей среды. При наблюдении за окрестностью необходимо учитывать, что к источнику запаха белый медведь практически всегда подходит с подветренной стороны. Инструкторам–гидам, которые водят туристов по Арктике, придётся пройти особое обучение правилам техники безопасности при встрече с белым медведем.

Поживём — увидим

Регламентирование основных вопросов, связанных с туризмом в Арктике, призвано увеличить безопасность всех участников туристской деятельности и обеспечить более высокий базовый комфорт потребителей турпродуктов. Итогом выполнения требований ГОСТов должно стать повышение качества оказываемых услуг. Однако о достижении ощутимых результатов можно будет уверенно говорить только спустя какое–то время после вступления их в силу. Но пока не до конца понятны механизмы мониторинга соблюдения стандартов и принятия мер при их нарушении.

P.S. Статья подготовлена на основе материалов Проектного офиса развития Арктики.