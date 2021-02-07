Уникальная «Снежинка»

Станция будет расположена в Ямало–Ненецком автономном округе, в горах Полярного Урала, в нескольких сотнях метров от этностойбища «Земля надежды». Она включает в себя семь основных модулей: жилые и рабочие помещения для сотрудников, библиотеку, спортивный зал, смотровую площадку и небольшую теплицу, где будут выращиваться различные растения и сельскохозяйственные культуры. Станция рассчитана на 80 человек.

В куполообразных комфортабельных модулях, оборудованных современной техникой, смогут вести исследования инженеры, учёные и студенты со всего мира. Особого внимания заслуживает тот факт, что проект единогласно одобрен Международным арктическим советом, который объединяет восемь стран — Россию, США, Канаду, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию и Швецию. Такое единодушие стран–участников в данном вопросе можно объяснить только тем, что основа проекта — «зелёная» энергетика — главный мировой тренд современности. Россия дальновидно сделала на него ставку именно сейчас, так как в 2021–2023 годах будет председательствовать в Арктическом совете, для которого разработка глобальных проектов устойчивого развития Арктики и Заполярья является одним из главных приоритетов.

Площадь «Снежинки» составит около 4500 квадратных метров. Это будет станция замкнутого типа, которая для выработки энергии не потребляет загрязняющих природу углеводородов и не производит отходов. Для России это первый опыт постройки такого рода объектов, образцом послужила бельгийская антарктическая станция «Принцесса Элизабет», расположенная в горах Сер–Рондане, к северу от Высоты Викингов Земли королевы Мод. Она работает в режиме нулевого выброса отходов. Вся необходимая энергия вырабатывается солнечными батареями и ветрогенераторами.

«Снежинка» создаётся по аналогичному принципу. Здесь установят солнечные панели, ветрогенераторы и водородные батареи, в которых и заключается её преимущество, — за счёт них станция сможет работать круглогодично. По подсчётам специалистов МФТИ, ветер и водород смогут выдавать мощность до 350 кВт и использоваться в условиях полярной ночи. В летний период будут задействованы солнечные панели. Станцию оснастят системой «Умный дом». Её основная задача – контроль за механизмами жизнеобеспечения, климатическим режимом и энергетическими установками.

Строить «Снежинку» предполагается всем миром — разработчики уверены, что интерес к ней проявят не только отечественные, но и иностранные специалисты – из Южной Кореи, Японии, стран Скандинавии, США, Канады, Дании. Уже существует договоренность с Японией, там готовы подключиться к работе уже на стадии проектирования. Согласно предварительным расчётам, постройка станции обойдётся в 10–12 миллионов евро, включая расходы на проектирование и продвижение инициативы.

Разработчики считают проект очень интересным и амбициозным, и в случае успеха он может быть растиражирован не только в Арктике, но и по России в целом.

– Станций, работающих полностью на водородной энергетике, в мире нет, — отмечает исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев. — Можно привести в пример несколько смелых проектов на альтернативных источниках энергии — ветер, солнце — в Антарктиде. Но они работают несколько месяцев в году, и у них нет такой проблемы с запасанием энергии на время ветровых штилей, а создание водородного хранилища только-только запланировано.

«Снежинка» должна стать не только научным, но и своего рода имиджевым и социальным проектом. Она будет снабжать энергией не только себя, но и находящиеся в этом районе поселения аборигенов, районы проживания которых относятся к энергоизолированным территориям. Здесь нет централизованного энергоснабжения, и сюда приходится завозить дизельное топливо, тратя на это огромные деньги.

– Россия должна иметь собственные развитые компетенции в области нетрадиционных источников энергии, — считает почётный полярник, кандидат физико–математических наук Виктор Боярский. — Это выход для изолированных арктических поселений, которые сильно зависят от жидкого топлива. Потенциал использования возобновляемых источников энергии в Арктике очень большой, и проекты МФТИ — шаг вперёд на этом пути.

Станцию также предполагают использовать для демонстрации достижений российской науки российским и иностранным гостям. Сюда планируют привозить отечественных учёных, зарубежных партнёров, а также студентов и школьников, здесь собираются снимать образовательные и научно–популярные фильмы.

«Снежинка» как многофункциональная площадка с лабораториями может использоваться не только для исследований в области энергетики, но и в сфере внедрения новых технологий. В планах — организация образовательных туров, работа по индивидуальным научным проектам. На станцию также можно будет приехать, чтобы в комфортных условиях ознакомиться с бытом коренных малочисленных народов Севера.