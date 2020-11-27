Минтранспорт, Росморречфлот и Росморпорт приступили к строительству подводной волоконно–оптической линии в Арктике

Стратегия развития

Реализация проекта осуществляется в соответствии с Указом президента от 26 октября «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Пропускная способность новой линии должна составить 52–104 Тбит/с, протяжённость — более 12,5 тысячи км без учёта ответвлений до населённых пунктов вдоль трассы. Как пояснил глава группы компаний «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко, идея проекта обсуждалась несколько лет, а контракт на строительство был подписан в 2019 году. К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более чем половине трассы, построили береговую станцию в Териберке (Мурманская область), начали проектирование аналогичных объектов в посёлках Амдерма (Ненецкий автономный округ) и Диксон. Первый участок сети от Териберки до Амдермы планируется запустить в 2021 году, а полностью завершить проект должны в 2026–м.

По задумке проект должен развить портовую инфраструктуру на протяжении Северного морского пути, создать цифровую инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике, помочь в решении задач геологоразведки. Планируется подключить к новой линии связи районы арктического побережья и Дальнего Востока, где на данный момент есть только спутниковый интернет.

Стоимость проекта — 65 млрд руб., финансирование будет осуществляться за счёт государства, но сумма не учитывает возможность международного развития и строительства дополнительных ответвлений. Предполагается, что линии до населённых пунктов будут возводиться в том числе на средства заказчиков услуг доступа в интернет. Задачи окупить затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно финансироваться за счёт средств, полученных от коммерческих заказчиков. Эксперты отметили, что в первую очередь проект нацелен на обеспечение связью государственных и административных структур, подключение жителей к интернету, а также на решение социальных задач. Однако за счёт того, что при проектировании магистрали закладывается избыточная ёмкость, услуги можно будет оказывать и коммерческим заказчикам с возможностью развивать международный трафик. Уже ведутся переговоры о возможности присоединения линии к международным кабельным системам.

Новые возможности

Помимо прочего высокоскоростной интернет в Арктике нужен для геологоразведки — передачи и анализа больших массивов информации, работы промышленного интернета, облачных вычислений, квантовых коммуникаций у компаний, которые занимаются добычей нефти и газа, переработкой сжиженного природного газа. В правительстве активно обсуждается вопрос организации контейнерных перевозок по Северному морскому пути, в связи с чем могут возникнуть проекты, связанные с логистикой. Передача данных понадобится для обработки грузов, организации труда и транспортировки. Кроме того, участники проекта готовы обеспечить доступом в интернет дата–центры, которые планируется строить в Арктике.

В ноябре профильный совет при Совете Федерации предложил правительству создать в регионе сеть дата–центров. Предполагается, что их строительством и развитием будет заниматься частный бизнес, но для рентабельности проектов понадобится господдержка, включая административные и налоговые меры, субсидирование части затрат из федерального бюджета. Согласно планам, в регионе можно построить десятки центров обработки данных, которые будут обслуживать стратегические проекты развития Арктики, в том числе Северный морской путь. Среди основных препятствий для реализации проекта эксперты назвали как раз отсутствие в регионе высокоскоростных каналов связи.

Деловое партнёрство

Очевидно, что в этой связи государство, если можно так выразиться, вовремя спохватилось. Компания «МегаФон» ещё в 2019 году договорилась с финской Cinia о создании международного консорциума по строительству трансарктической линии связи от Хельсинки до Токио протяжённостью более 10 тыс. км. Сейчас ведутся исследования, необходимые для строительства сети. Инвестиции в проект оцениваются в 60–91 млрд руб. Основная задача этого проекта — транзит трафика из Европы в Азию, помимо подводной волоконно–оптической линии связи, планируется строительство отводов, которые также способны обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока.

Как известно, через Арктику проходит самый короткий путь из Европы в Азию, в связи с чем проект обеспечит наименьшую из возможных задержек при сквозном трафике. Актуальность проектов по строительству сети в этом регионе также связана с тем, что Север будет развиваться, и эта зона однозначно станет сферой стратегических интересов. Таким образом, линия от Минтранса может конкурировать с линией от «МегаФона» в Арктике в части транзита трафика между Европой и Азией, а также с другими российскими и зарубежными магистралями, которые проходят через Индийский океан. Эксперты пока затрудняются сказать, в какой степени конкуренция между частным бизнесом и государством в этой области будет носить партнёрский характер. Количество объектов в Арктике не так велико, и, если линия от Минтранса заберёт на себя обслуживание государственных объектов, встанет вопрос, на чём будет зарабатывать проект «МегаФона», считают специалисты. Хотя, с другой стороны, до сих пор в России широко применялся принцип государственно–частного партнёрства в крупных проектах.