Заманчивое предложение

Активно вкладывается в регион государство. Главным его проектом стало развитие Северного морского пути. Также этим летом был принят закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ (АЗРФ), который, среди прочего, предусматривает преференции для среднего и малого бизнеса, в том числе снижение социальных отчислений. Всего, по прогнозам правительства, до 2035 года в АЗРФ России должно появиться около 200 тысяч новых рабочих мест.

В 2020 году, согласно данным ресурса hh.ru, наибольшее число вакансий для Арктики, размещённых на портале, относилось к сферам строительства, производства, транспорта. Работодатели искали инженеров по планированию, контрольно–измерительным приборам и автоматике, монтажников, капитанов судов, поваров на ледоколы, гидрологов, специалистов по охране труда, промбезопасности и охране окружающей среды, сварщиков и так далее.

Как оказалось, больше всего чувствуется необходимость в водителях, медсёстрах, бухгалтерах и учителях. Только по водителям в следующем году, по подсчётам экспертов, потребность будет составлять около 1500 человек. К 2024 году она может увеличиться на 1435 человек, а к 2035 году – ещё на 1370 человек.

Всего в 2021 году Арктической зоне страны потребуется 73,8 тысячи специалистов, в том числе 18,5 тысячи человек только для реализации инвестиционных проектов, что составляет 25% от общей потребности кадров в регионе. На вопрос, где их взять, специалисты отвечают: обучать молодых или привлекать профессионалов. А лучше всего использовать оба варианта.

На территории Арктической зоны кадры для региона готовят несколько крупных вузов. Среди них Мурманский технический госуниверситет, Северный федеральный университет им. Ломоносова и другие. Существуют вузы с «арктическим» уклоном, которые находятся в других регионах, но специальности, по которым они готовят, востребованы, в том числе и в Арктике. Среди них немало петербургских: университет морского и речного флота им. адмирала Макарова, Морской технический университет, Морской технический колледж им. адмирала Сенявина. Здесь учат специалистов по судовождению и навигации, эксплуатации судовых энергетических установок, электрооборудования и средств автоматики, инженеров–кораблестроителей. Также в Арктике востребованы выпускники Санкт–Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, университета аэрокосмического приборостроения, Санкт–Петербургского государственного электротехнического университета, университета телекоммуникаций им. Бонч–Бруевича.

В Агентстве стратегических инициатив считают, что в процессе подготовки кадров есть слабые места. В частности, пишет газета «Коммерсант», состояние системы подготовки кадров для Арктики не совсем соответствует географическим и климатическим особенностям территорий, которые особым образом влияют на создание производств в регионе. Здесь отсутствует согласованность действий образовательных учреждений, бизнеса и региональных властей. Речь идет о недостаточной гибкости в организации учебного процесса, оперативности обновления материально–технической базы в соответствии с запросами бизнеса и региональной экономики. Проблема зачастую усугубляется тем, что самому бизнесу трудно прогнозировать свои потребности в специалистах далее, чем на пару–тройку лет, не говоря уже о долгосрочной перспективе. И от региональных властей не всегда есть та поддержка, которая требуется бизнесу и образовательным учреждениям.

Обнаружилась проблема и в том, как увязать работу в сложных климатических условиях с профессиональными стандартами. В Арктике стали появляться новые профессии, например, специалист по теплосбережению, оператор беспилотных летательных аппаратов для разведки месторождений. Время от времени звучат предложения создать единый «арктический» профстандарт.

Ещё один вариант решения кадровой проблемы в арктической зоне России — сделать так, чтобы в регион поехали опытные специалисты. Но в этом случае первостепенное значение приобретают не только условия работы, но и наличие инфраструктуры для нормальной жизни.

Как показывает практика, государство и работодатели это понимают. Крупные компании предоставляют компенсационные пакеты своим работникам: полис медицинского страхования, подъёмные, годовые премии. В рамках господдержки предусмотрены единовременные компенсационные выплаты учителям, врачам, фельдшерам, в том числе по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Причём в некоторых регионах Арктики эти выплаты выше федеральных в два раза, что вполне логично. И возможно, в скором будущем у тех компаний, которые развивают промышленность в АЗРФ, может возникнуть соперничество «у кого соцпакет круче». Потому что люди здесь нужны, но просто так сюда никто не поедет.