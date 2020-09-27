МИГом решат

Первые МИГ в Заполярном филиале появились в мае 2019 года, но уже принесли немало пользы и самой компании, и её работникам. Малыми инициативными группами с момента их создания в программу производственных инициатив было подано 305 предложений, 248 из них одобрено.

– Существует несколько способов создания таких групп, — рассказывает Василий Калабишка, и. о. начальника отдела совершенствования горного производства Департамента совершенствования деятельности Заполярного филиала «Норникеля». — Чаще всего руководителем предприятия ставится конкретная задача — решить определенную техническую проблему или усовершенствовать технологический процесс. Руководитель определяет ключевого специалиста, в зависимости от того, кто может лучше справиться с заданием. Тот в свою очередь уже сам подбирает себе команду, составляет паспорт проекта, и малая инициативная группа приступает к работе. Но в принципе ничто не мешает любому работнику предприятия без постановки задачи самому организовать такую группу. Специалист, который видит какую–либо производственную проблему, может обратиться с предложением создать МИГ для её решения, и такая группа будет создана.

На данный момент МИГ функционируют на 12 предприятиях Заполярного филиала. Всего их 139. В работу этих групп вовлечено более 400 человек. 202 инициативы МИГ было признано полезными, т. е. улучшающими условия труда, но не имеющими экономического эффекта. Ещё 46 идей, помимо прочего, принесут и прибыль компании. 23 инициативы уже включено в программу повышения эффективности. Годовой эффект в 2020 году от них должен составить около 240 миллионов рублей.

Примером таких успешных проектов может служить предложение, разработанное командой МИГ на руднике «Октябрьский».

– За счёт изменения схемы маслостанции дробильной установки удалось сократить время на обслуживание оборудования и, соответственно, уменьшить время простоя и затраты на обслуживание установки, — поясняет Василий Калабишка. — Эта инициатива у нас уже реализована, и в 2020 году от неё мы ожидаем экономического эффекта около 2,5 миллиона рублей. Что касается полезных инициатив, могу привести пример с того же «Октябрьского», коллектив которого подаёт больше всего идей. Одна из команд МИГ предложила установить с внешней стороны ротора опрокидывателя улавливающие карманы, чтобы исключить просыпь крупной горной массы на оборудование. Простое решение, но оно позволило значительно минимизировать время, затрачиваемое на очистку оборудования, которую приходилось проводить в конце каждой смены.

После того как задача выполнена, МИГ завершает свою работу, но группа может быть привлечена к решению другой задачи. Стоит отметить, что всё больше сотрудников компании втягиваются в этот процесс, ведь помимо возможности привнести что–то новое в процесс производства, МИГ дают возможность их участникам заработать, получив вознаграждение за разработанные инициативы с экономическим эффектом.