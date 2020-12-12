Карьерная лестница Андрея Рендова

Принимает активное участие в программе повышения эффективности производства, является соавтором пяти инициатив.

Опытный наставник молодёжи. В 2019 году помог освоить профессию «электролизник водных растворов» 12 рабочим.

Участвовал в опытно–промышленных испытаниях по внедрению новых композитных материалов в процессе электролиза меди.

В 2015 году удостоен звания «Мастер года металлургического производства», в 2019–м поощрён благодарственным письмом главы города.

– Андрей Сергеевич, как вы пришли в профессию?

– О таких, как я, говорят, что профессия их сама нашла. Мои родители в своё время посвятили себя работе в компании «Норникель», так что я ещё в школе знал, чем буду заниматься в дальнейшей жизни. Правда, тогда я хотел связать её исключительно с химией, и кафедра металлургии оказалась как раз таким местом, где я мог реализовать все свои стремления и честолюбивые мечты. Я по образованию инженер–металлург, и именно любовь к химии предопределила моё будущее и привела в Норильский индустриальный институт, а затем на металлургическое производство.

– Когда началась ваша трудовая деятельность?

– До института я с производством не сталкивался вообще, имел только общее представление. На последнем курсе в НИИ устроился работать в компанию, в Центр инженерного сопровождения производства. Оттуда ушёл служить в армию, а по возвращении, в 2007 году, не то, чтобы я стремился на завод, просто хотел заниматься именно тем, что связано с химией. В общем, на работу устроился по специальности, полученной в вузе. К слову, в институте я проходил практику на Надеждинском металлургическом заводе, исследуя процессы гидрометаллургии, как наиболее, на мой взгляд, перспективного направления. А работать пришлось на Медном заводе в цехе электролиза меди. Теперь я уже не столько химик, кем мечтал быть, скорее технолог, поскольку занимаюсь проектированием, разработкой и сопровождением производственного процесса.

– Надо полагать, сейчас вы не жалеете о том, что связали свою жизнь с металлургией?

– Совершенно верно. Я понял, что сделал правильный выбор, как только пришёл на завод. Было интересно всё — изучать технологию, процессы, оборудование, принципы его работы. К сожалению, многие мои однокашники, когда поступали в институт, особо не задумывались о своём профессиональном будущем — пошли туда, где их взяли. В итоге большинство из них не работают по специальности, а пристроилось где–то в околопроизводственных конторах, бюро и отделах. Это их выбор, а мне, я считаю, крупно повезло.

– Как сложилась ваша карьера?

– Я в ЦЭМе уже 14 лет, и за это время ни о чём жалеть не пришлось. Начинал электролизником, исполнял обязанности мастера, потом продолжил работать мастером, затем стал начальником участка. Везде приходилось учиться на месте. Например, у мастеров много работы с документами и техническими материалами, а ведь этому нигде специально не учат, так что надо всё осваивать самому на конкретных примерах.

– Получалось без проблем?

– Одно время мне было довольно сложно одновременно заниматься технологией и вести работу с людьми. Года полтора ушло только на изучение всех нюансов, приходилось трудиться до позднего вечера и даже без выходных. Но зато я освоил все тонкости производства, буквально до автоматизма, так что появилась возможность управлять процессами дистанционно. Иными словами, отпала необходимость по каждому вопросу лично проверять, что и как сделано, я уже мог решить проблему, дав соответствующее распоряжение подчинённым.

– В чём конкретно помогала такая компетентность?

– Например, в цехе очень много трубопроводов, и нужно знать, какой куда ведёт и для чего предназначен. Тщательно изучив эту систему, я получил полное представление о всех направлениях трубопроводов, поэтому могу чётко сказать, как и куда при необходимости перераспределять потоки. Признаюсь, добиться такой информированности удалось не сразу, но мне помогали старшие товарищи и коллеги. Если я спрашивал, в помощи никто не отказывал, если не было возможности спросить — разбирался сам. Так со временем постиг всё, что мог, меня стали привлекать к работе на других участках, и на сегодняшний день в цехе не осталось ни одной должности, на которой мне не пришлось бы поработать.

– Вы считаете, именно от этого зависит карьерный рост?

– Не факт, хотя не учитывать этот нюанс нельзя. Сейчас вообще настало такое время, когда молодые кадры очень быстро поднимаются по служебной лестнице. Поработав совсем немного на одной должности и проявив себя, сегодня вполне заслуженно можно занять вышестоящую должность. Ещё лет десять назад ничего подобного не было. Это значит, что руководство компании стало больше доверять молодым специалистам. Теперь, имея знания, здоровые амбиции, интерес и, главное, желание, можно очень многого достичь.

— Можно ли говорить об изменениях в кадровой политике компании?

— Вполне. Сейчас поменялось отношение руководителей к персоналу. Если человек себя хорошо проявил, справился с порученной работой, то ему предлагают попробовать себя и в других направлениях. Если у сотрудника получается, он уже, считай, попадает в кадровый резерв, и в случае необходимости его имеют в виду, например, для замещения на каком–либо участке. Тенденция такова, что обращают больше внимания не на стаж, а на возможность предложить какие–то нестандартные решения и быстро их применить. Это можно назвать и смекалкой, и креативом, и творческим подходом.

– По всем признакам вы как раз являетесь ярким примером подобного стиля работы...

– Не буду скромничать, именно такой подход я стараюсь и применять. Никогда не отказывался ни от какой работы, в какой бы должности не состоял. При каждом назначении старался не сбавлять темпа и трудился с максимальной отдачей, брал на себя дополнительные обязательства, принимал самое активное участие в жизни завода. Более того, когда в компании появилась «Белая книга» и была представлена система корпоративных ценностей, стартовала программа производственных инициатив, я принял в этом проекте самое деятельное участие — прошёл соответствующее обучение и теперь занимаюсь популяризацией ценностей компании среди своих коллег и подчинённых.

– О чём вы им рассказываете?

– Чтобы вовлечь сотрудников в перспективные формы работы, мне нужно убедить их в пользе более конструктивного отношения к производству. Рассказывая о ценностях, которым сегодня следует компания, важно не только донести до людей информацию, но и сделать так, чтобы они были заинтересованы работать таким образом. Подобная практика уже успешно используется в крупных международных и отечественных компаниях, «Норникель» одним из первых в России внедряет её у себя на производстве. Это реальные принципы мотивации работника. Когда действия будут доведены до автоматизма, удастся избежать сбоев и оплошностей, люди будут нести осознанную ответственность за то, что они делают. При этом вопрос о материальном стимулировании стоит одним из главных.

— В общем, нет предела совершенству...

— Учиться приходится постоянно. Это позволяет видеть чёткую определенность в дальнейшей карьере — например, следующую ступень. И стремиться к росту.