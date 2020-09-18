Первопроходцы

Сечение в сечение

ООО «Заполярная строительная компания» уверенно справляется с задачами, поставленными руководством «Норникеля». Это касается в первую очередь повышения темпов проходки, улучшения культуры производства, выполнения проектов, заявленных заказчиком.

В сентябре этого года завершается реализация первого этапа второго пускового комплекса проекта на руднике «Комсомольский», строительство которого ЗСК ведёт с 2018 года. Первый этап обеспечит прирост мощности рудника на 175 тысяч тонн в год.

В июле на руднике «Таймырский» произошла долгожданная сбойка выработки ДУ–3, строительство которой началось в мае 2019 года. Протяжённость этой тупиковой выработки на момент соединения составляла 275 метров. В месяц проходили более 80 погонных метров, шахтопроходчикам приходилось прилагать героические усилия, чтобы поддерживать такие высокие темпы на глубоких горизонтах рудника. Благодаря грамотным действиям персонала шахтопроходческого управления № 2 удалось выстроить правильный сценарий и достичь таких результатов. Отлично потрудились специалисты маркшейдерской службы, что позволило произвести сбойку с нулевым отклонением — сечение в сечение, как говорят горняки.

ЗСК всегда опиралась на крепкую технологическую основу, которая постоянно совершенствуется. Например, для крепления горных выработок повсеместно внедрена технология механизированного крепления сталеполимерными анкерами с более высокой несущей способностью по сравнению с анкерами на цементно–песчаном растворе. Был механизирован процесс оборки кровли после взрывных работ специальной машиной мехоборки, внедрена технологическая последовательность по креплению массива пород набрызг–бетоном сразу после производства взрывных работ, что обеспечивает безопасность труда рабочих и повышает устойчивость массива.

В компании регулярно проводятся встречи руководителей подразделений с трудовым коллективом. В результате таких встреч удалось улучшить обратную связь с работниками, понять насущные проблемы коллектива и проработать их. Это позволило достичь более высокого уровня взаимодействия. Свои коррективы внесла пандемия, но в ЗСК быстро адаптировались и перевели общение в онлайн-формат.

На предприятии применяются различные способы поощрения лучших сотрудников по итогам кварталов и года. Чтобы мотивировать работников производственных участков, в этом году был внедрён пилотный проект по увеличению скорости проходки. За максимальные темпы премия вручается начальнику участка, а для рабочих забойной группы введена и успешно используется сдельная оплата труда — в целом это оказывается выгодным для всех. Проект уже показал свою эффективность, показатели, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значительно улучшились.

В перечне основных проектов ЗСК, реализуемых в 2020 году, — вскрытие и отработка запасов богатых медистых и вкраплённых руд на западном фланге рудника «Октябрьский», реконструкция, вскрытие горизонта –1400 м залежи Х–1 (вскрытие горизонта –1300 м части залежи С–2 (восполнение выбывающих мощностей) рудника «Таймырский». Здесь же вскрытие и отработка залежи С–2 горизонта –1200 м и фланговых участков залежи С–2 горизонта –1300 м. IV, V пусковые комплексы, а также вскрытие, подготовка и отработка залежей С–3, С–4. На руднике «Скалистый» — вскрытие, подготовка и отработка богатых и медистых руд юго–восточного участка залежи С–1 Талнахского месторождения. На руднике «Комсомольский» — расширение добычи медистых и вкраплённых руд, вскрытие и отработка юго–восточного участка залежи С–2 Октябрьского месторождения. На руднике «Маяк» — завершение первого этапа I пускового комплекса проекта РМ–СВУ «Рудник «Маяк. Добыча медистых и вкраплённых руд. Северо–восточный участок».

Дорогие коллеги!

© Фото предоставлено ООО «ЗСК»

Сегодня компания «Норникель» является крупнейшим металлургическим предприятием не только в России, но и в мире. Это надёжный партнёр, занимающий лидирующие позиции в металлургической отрасли, обеспечивающий социальную стабильность своим работникам. Мы гордимся каждым прожитым годом своей компании! Уверен, что нашему коллективу по плечу решать самые сложные и ответственные задачи, направленные на стабильную и эффективную работу.

В юбилейный для компании год я хочу поздравить всех, кто связан с горным делом, и пожелать в первую очередь безаварийной работы и высоких производственных показателей. Желаю, чтобы каждый приходил с хорошим настроением на работу, сложную, но любимую, понимая, что трудится на стабильном предприятии, где может вырасти в карьерном и личностном плане. И конечно, от души поздравляю всех норильчан: здоровья вам, и пусть удача сопутствует в каждом начинании!

Алексей Былков,

генеральный директор ООО «ЗСК»

История в деталях

1962 год — создано строительное управление «Талнахрудстрой».

1962 год — создано специализированное строительное управление «Норильскшахтспецстрой».

1972 год — создан Норильский шахтопроходческий трест (НШПТ).

1975 год — организованы проходческие участки ШПУ–1 , ШПУ–2, ШПУ–3 .

1979 год — создано ШПУ–4 на базе ШПУ–1, 2, 3.

1984 год — НШПТ вошёл в «Норильскстрой» и был переименован в Норильский шахтостроительный трест (НШСТ).

1984 год — тресту передано СМУ «Стальконструкция–2».

1987 год — реорганизация ШПУ–2, ШПУ–4.

1991 год — создано Шахтостроительное управление механизации горных работ на базе участков самоходного оборудования при каждом ШПУ.

1991 год — создано управление организации шахтного строительства «Оргшахтстрой».

1991 год, 25 апреля, — на базе ШПУ–1 и ШПУ–3 создано ШПУ–5 .

2001 год — трест «Норильскшахтспецстрой» переименован в специализированное шахтостроительное управление «Норильскшахтспецстрой» и передан в состав треста «Норильскшахтстрой».

2006 год — трест «Норильскшахтстрой» переведён в ООО «Заполярная строительная компания»

2014 год — создано Специализированное шахтостроительное монтажное управление.

2019 год — выполнено строительство объектов II пускового комплекса инвестиционного проекта «Вскрытие и отработка богатых, медистых и вкраплённых руд на западном фланге» на руднике «Октябрьский» и строительство объектов I пускового комплекса проекта РС–ФЗ «Рудник «Скалистый». Отработка фланговых запасов, строительство объектов 2–го этапа IV пускового комплекса проекта «Рудник «Комсомольский». Расширение добычи медистых и вкраплённых руд, строительство комплекса подземного водоотлива транспортного горизонта +45 м III пускового комплекса проекта РЗ–РВ «Рудник «Заполярный». Увеличение добычи вкраплённых руд.