Ворота Арктики. История взлётной полосы

На взлёте



В прошлом воздушная гавань Заполярья имела совсем другой вид. Теперь же, благодаря масштабной реконструкции, проведённой при поддержке «Норникеля», аэропорт приобрёл качественно новую, современную «внешность».

Реконструкция взлётно-посадочной полосы началась в 2016 году и проходила в несколько этапов. За три сезона в масштабных работах принимали участие 930 человек, было задействовано 525 единиц строительной техники. Капитальный ремонт норильской «взлётки» закончился в сентябре 2018 года. Тогда пилоты первых приземлившихся больших лайнеров высоко оценили её качество. Сейчас длина полосы составляет 2 850 метров, а общая площадь гражданского перрона — 108 тысяч квадратных метров. Аэродром может принимать любые типы воздушных судов. Взлётно–посадочная полоса — это основной элемент аэропортовой инфраструктуры. И в Норильске она сделана с соблюдением всех строительных норм и правил, в соответствии с авиационными требованиями. Изменён рельеф полосы, что очень важно: теперь она ровная и безопасная. И в подтверждение тому — сертификат, выданный Росавиацией.

В 2019 году норильский аэропорт занял второе место в Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком до 500 тысяч», а также третье место в конкурсе «Транспортная безопасность России».

Реконструкция аэропорта продолжается и сегодня, идёт четвёртый, заключительный этап. В воздушной гавани строят водосточно–дренажную систему перрона и очистные сооружения поверхностного стока, близятся к завершению ремонт перрона, строительство аварийной спасательной станции, пусконаладка системы периметровой безопасности и сигнализации. Работы включены в государственный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

Сейчас аэропорт «Норильск» — это динамично развивающееся авиапредприятие, обеспечивающее быстрое, безопасное обслуживание, организацию полётов и обработку багажа.

Здесь используется новейшее высокотехнологичное оборудование. Три авиакомпании связывают регулярными воздушными линиями аэропорт «Норильск» с пятнадцатью населёнными пунктами России. NordStar, S7Airlines и «КрасАвиа» являются давними и надёжными партнёрами аэропорта, который ежегодно обслуживает порядка 3 100 рейсов, пассажиропоток составляет около 500 тысяч человек в год.

В настоящее время в аэропорту работает современный терминал для приёма пассажиров. В аэровокзале имеется всё необходимое: кафе, бары, магазины, бесплатный Wi–Fi, комната матери и ребёнка, здравпункт, залы ожидания, зона для обслуживания маломобильных групп населения, справочное бюро. Зал регистрации располагает шестью регистрационными стойками, там же находятся табло вылета и прилёта. На официальном сайте отражается актуальная информация о вылете и прибытии рейсов. В ожидании рейса, багажа или посадки в воздушное судно пассажиры проводят время в специальных зонах, оборудованных телевизорами со спутниковым TV. В зале ожидания на втором этаже располагаются: столовая, представительства авиакомпаний. Оплата товаров и услуг аэропорта возможна как за наличный расчёт, так и при помощи пластиковых карт.

В рамках федеральной программы «Великие имена России» аэропорту присвоено имя Николая Урванцева — руководителя исследовательских экспедиций в Арктику, первооткрывателя месторождений норильских медно–никелевых руд, первого почётного гражданина Норильска.

В ближайших планах аэропорта «Норильск» — расширение маршрутной сети, запуск новых сервисов и совершенствование уже действующих услуг, инфраструктуры в здании аэровокзала, модернизация гостиницы, благоустройство привокзальной

площади.

Дорогие друзья, коллеги, норильчане!

© Фото Владимира МАКУШКИНА

2020 год для Норильска знаменателен двумя памятными датами: компания «Норникель» отмечает своё 85–летие, а аэропорту «Норильск» исполняется 70 лет. Юбилей — это не только круглая дата, но и повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые

задачи.

В этом году заканчивается реконструкция аэропорта, начатая в 2013 году. За этот период была проведена реконструкция взлётно–посадочной полосы без закрытия авиационного сообщения, а в сентябре завершатся работы по модернизации наземной инфраструктуры аэропорта, после чего он станет одним из самых современных аэропортовых комплексов российской Арктики.

Специалисты наземных служб аэропорта, обеспечивающие полёты в суровых условиях Севера, достойно выполняют свою сложную и важную работу, без которой невозможно представить жизнь региона. Наши приоритеты в работе: безопасность полётов, комфорт пассажиров.

Мы стараемся сохранить и приумножить сегодняшние достижения, используя их для блага людей, благополучия нашего города и края в целом.

От всей души поздравляю вас с праздниками и желаю успехов и удачи во всём, уверенности в будущем, мирного и ясного неба над головой, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Андрей Никифоров,

генеральный директор АО «Аэропорт «Норильск»



ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

1950 год — аэропорт «Надежда» из ведения Наркомата внутренних дел перешёл в Красноярское управление Гражданского воздушного флота, создано Норильское авиапредприятие.

1961 год — Норильский горисполком выделил в районе станции «Алыкель» земельные участки для строительства нового аэродрома.

1964 год — новый аэропорт принят во временную эксплуатацию. В «Алыкель» прибыл первый самолёт Ил–18, а затем — Ан–24.

1966 год — началась постоянная эксплуатация аэропорта, сдан в эксплуатацию гидроаэропорт «Валёк».

1967 год — открылось пассажирское движение по проложенной железнодорожной ветке от станции Алыкель до станции Аэропорт.

1969 год — впервые в Заполярье приземлился пассажирский самолёт Ту–134.

1977 год — аэропорт впервые принял Ту–154, следовавший по маршруту Красноярск — Норильск — Москва.

1983 год — первый технический рейс в Норильск выполнил самолёт Ил–62.

1986 год — начались регулярные авиаперелёты широкофюзеляжного аэробуса Ил–86.

1994 год — в норильском аэропорту произвёл посадку Боинг–757–200 авиакомпании «Трансаэро».

2002 год — проведён капитальный ремонт взлётно–посадочной полосы. Норильский аэропорт после трёхлетнего перерыва снова смог принимать широкофюзеляжные авиалайнеры.

2005 год — проведена масштабная реконструкция здания

аэровокзала и модернизация всех объектов инфраструктуры аэропортового комплекса.

2007 год — открылся новый зал прибытия, позволяющий встречать пассажиров не на улице, а в помещении.

2010 год — ЗАО «Алыкель» поменяло имя и форму собственности, создано ООО «Аэропорт «Норильск».

2013 год — подписано двухстороннее соглашение о самой масштабной в истории аэропорта «Норильск» реконструкции, ставшей примером успешного государственно–частного партнёрства в России.

2016 год — началась реконструкция взлётно–посадочной полосы.

2020 год — продолжается реконструкция аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры.