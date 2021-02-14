Что знают колобки?

Ребятам из старшей группы «Колобок» однажды сообщили, что на их группу напали микробы. Все поняли: приближается опасность, надо срочно спасаться! Вместе с воспитателем дети решили провести операцию по борьбе с микробами и вирусами. Утро начали с зарядки, потом помыли руки с мылом и приготовили овсяную кашу, в которой много витаминов и микроэлементов. Изучив полезные свойства чеснока, сделали вывод, что микробы очень боятся чесночного запаха. И чтобы зараза не распространялась по группе и детскому саду, ребята сделали чесночные ловушки. Итогом этой операции стало изготовление плаката «Как бороться с микробами», который поможет всем воспитанникам «Золотого петушка» и их родителям в этом важном деле.