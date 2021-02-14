День воинской славы

2 февраля — один из дней воинской славы России — посвящён разгрому советскими войсками фашистов в Сталинградской битве. Это было решающее сражение Второй мировой войны. Ребята из подготовительной группы «Колокольчики» почтили память героев — участников этого великого события. Увлекательный рассказ воспитателя погрузил ребят в атмосферу тех грозных лет. Они с интересом рассмотрели сделанные с родителями работы, посвящённые боям за Сталинград. Узнали и о письмах–треугольниках, которые посылали бойцы с фронта, и сами постарались сделать такие. Ребята также попробовали «построить» блиндажи и землянки. Звучали стихотворения и песни военных лет. Дети, узнавшие так много важного в этот день о подвиге сталинградцев, почтили память отважных воинов минутой молчания.