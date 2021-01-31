День снятия блокады Ленинграда отметили в детском саду «Полянка»

Накануне этой святой для нашей страны даты, 27 января, ребятам рассказали о героическом подвиге жителей Ленинграда, вражеская блокада которого во время Великой Отечественной войны длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Детей очень впечатлили фотографии разрушенного города, а особенно кусочек хлеба, который весил 125 граммов и выдавался каждому жителю на один день. Их поразил рассказ о том, что во время блокады маленькие ленинградцы вместе со взрослыми голодали и мёрзли, тушили зажигательные бомбы, работали на заводах, делая снаряды. С гордостью ребята рассматривали слайды с наградами защитников города–героя и радовались их победе. Воспитанники «Полянки» прониклись большим уважением к ветеранам войны и труженикам тыла, к женщинам и детям, пережившим все ужасы и тяготы военного времени. Малыши пожелали, чтобы больше не было войны, и все жили мирно и счастливо. Завершили памятную встречу в детском саду минутой молчания.