В детском садике «Северок» устроили проводы полярной ночи.

Здесь уверены, что на Крайнем Севере живут люди, влюблённые в свой край, — самые замечательные, добрые и отзывчивые. Именно им воспитатели посвятили игровую программу «Таймыр — край удивительный» для детей старшего дошкольного возраста. Приветствовали ребят на таймырской земле, в царстве вечных льдов, снегов, полярной ночи и северных сияний, северная девочка Кайа и белый медведь Айка. Они познакомили своих гостей с жилищем и промыслами коренных народов Севера. Дети вместе с ними играли с Полярной Совой, арканили оленей и выполняли ритуал кормления Огня. Ребята, загадывая желания, проходили сквозь северное сияние, чтобы они исполнились.

Счастье и вера в чудеса отражались в их глазах, а улыбки не сходили с лиц. Так северята проводили полярную ночь и теперь готовы вновь радоваться солнышку.