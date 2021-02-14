МАУ ИЦ «Норильские новости»

Улыбнись, ты в безопасности!

Улыбнись, ты в безопасности!

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Улыбнись, ты в безопасности!

В садике «Улыбка» прошла Неделя дорожной безопасности.

Знания правил дорожного движения пригодятся в жизни

Для воспитанников организовали познавательные мероприятия по безопасным правилам поведения на дороге. Всем очень понравилась театральная постановка «Весёлый светофор» о правилах дорожного движения. А старшие ребята показали свои знания в викторине «Город Бездорожия», где их ждали различные испытания, эстафеты и ситуации на дорогах, с которыми они должны были справиться. Участники увлечённо отвечали на весёлые и одновременно обучающие вопросы Профессора Светофориуса и помогали Светоотражалочке исправить все неприятности в городе Бездорожия, которые доставила Авария. Всё, чему они научились, пригодится им в жизни. Помогут детям и полученные в подарок книжки–раскраски по соблюдению ПДД.

14 февраля в 18:00 460
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