В детском садике «Вишенка» решили помочь перезимовать пернатым друзьям

Ребятам средней группы «Лесная полянка» воспитатель Юлия Буянова поведала о том, что суровая и многоснежная зима — самое трудное время для птиц. За короткий зимний день они едва успевают утолить голод, а если птичка не поест в стужу шесть часов, то её ждёт гибель.

Чтобы как–то поддержать беззащитных птах, ребята и их родители с огромным желанием приняли участие в акции «Помоги пернатым друзьям». Несколько дней они мастерили кормушки для зимующих птиц. К этому заданию все отнеслись творчески и ответственно. Оригинальные и вместительные кормушки

из дерева, пластиковых банок и картонных коробок решили разместить на территории садика, который находится на ул. Талнахской, 19.

Теперь малыши наблюдают за тем, какие птицы прилетают к деревцам в их дворе и какой корм они едят. Свои наблюдения они будут записывать в специальный дневник. Дети и взрослые надеются, что благодаря этой акции удастся сохранить численность птиц родного края и облегчить жизнь пернатых в суровую пору. Важно, что с помощью педагогов и родителей детсадовцы учатся быть добрыми и милосердными, помнить о тех, кто нуждается в заботе. И все надеются, что акция станет доброй традицией в их родной «Вишенке».