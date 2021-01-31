В детском саду «Облачко» ребята старших групп сразились в шашечном турнире

В состязаниях приняли участие сильнейшие игроки — 6 девочек и 6 мальчиков. За соблюдением правил следили строгие, но справедливые судьи. Шашечный турнир открыли Магистр шашек и его помощница — Весёлая шашечка. Они напомнили детям правила игры и помогли в жеребьёвкет. Турнир состоял из четырёх раундов, в которых определились победители, получившие наибольшее количество баллов. Лидерами среди девочек стали: 1–е место — Екатерина Качур, 2–е место — Маргарита Исакова, 3–е место — Варвара Булван. Сильнейшие шашисты среди мальчиков: 1–е место — Тимофей Каргин, 2–е место — Артём Колесников, 3–е место — Данил Доев. Поздравляем призёров и участников шашечного турнира, желаем всегда добиваться поставленных целей и стремиться к победе!

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