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Какие новые законы, выплаты и правила ожидать в феврале?

Какие новые законы, выплаты и правила ожидать в феврале?

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Какие новые законы, выплаты и правила ожидать в феврале?

Февраль 2023–го богат на социальные выплаты: увеличатся детские пособия, материнский капитал, пособие по беременности и многие другие – всего более 40 позиций. Какие еще нововведения вступят в силу?

Соцвыплаты стали доступнееДолжники получили право на сохранение прожиточного минимумаПеречень жизненно необходимых лекарств пополнился новыми препаратамиТеперь граждане защищены от покупки аварийного жилья

Индексация пособий и выплат

Размер единовременного пособия при рождении ребёнка увеличится на 11,9%. Также вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки. Размер маткапитала на первого ребёнка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго — почти до 776 тысяч.

Ежемесячная денежная выплата положена более 14,1 млн гражданам. Эти выплаты установлены для федеральных льготников. На них могут рассчитывать ветераны–инвалиды и участники Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военных; граждане, имеющие особые заслуги перед государством; люди с инвалидностью, в том числе дети–инвалиды, а также ветераны боевых действий. При этом в выплату входит комплекс социальных услуг. Можно заменить их на деньги. Чтобы выбрать форму получения услуги, нужно ежегодно до 1 октября подавать заявление в Соцфонд.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — её проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — отметил в своем Telegram–канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Штрафы за плохую связь

С 1 февраля вступают в силу новые штрафные санкции за неисполнение требований по обеспечению устойчивой мобильной связи и интернета. Ответственность за качество связи несут провайдеры. Недобросовестным операторам придется раскошелиться на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Шанс для льготников

С 4 февраля в силу вступает закон, позволяющий региональным властям передавать льготникам невостребованное жилье, которое предназначалось для уволенных в запас военных. Такое жильё могут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды–чернобыльцы, семьи с детьми–инвалидами, ветераны боевых действий. Раньше регионы должны были содержать за свой счёт жильё, предназначавшееся военным, но невостребованное, например, из–за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. При этом прежде передавать такие квартиры другим претендентам было нельзя.

Список жизненно необходимых лекарств

С 28 февраля вступят в силу изменения в распоряжение правительства, в котором обновили список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Включение лекарств в список гарантирует льготникам бесплатное получение препаратов по рецепту врача. В перечень входит более 800 препаратов. Среди них средства для лечения онкологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, гемофилии, рассеянного склероза, хронического гепатита, туберкулеза, внутрибольничных инфекций.

Защита прожиточного минимума

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Как написал председатель ГД в Telegram–канале, появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором должники хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — подчеркнул Вячеслав Володин.

При покупке квартиры

Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН с этими данными, чтобы предотвратить приобретение некачественной недвижимости.

Пожизненное заключение для педофилов

Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за её перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей для юрлиц.

«Госуслуги» — по голосу

С 1 февраля доступ на портал «Госуслуги» предоставляется наряду с использованием логина и пароля посредством Единой биометрической системы (Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 № 1879). Использование биометрии будет доступно тем, кто зарегистрирован в ЕБС. Сейчас такую регистрацию проводят банки, делая фотографию гражданина и запись его голоса.

Налоги на бумаге

С 1 февраля вступает в силу приказ об утверждении формы заявления, на основании которого граждане могут получить налоговое уведомление на бумаге, независимо от того, есть у них доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС или нет. Сейчас по общему правилу ФНС не рассылает гражданам бумажные уведомления об уплате налогов, если они зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика. Но на основании указанного заявления уведомление должны выдать в МФЦ или в управлении ФНС.

Ковидные сертификаты: новые правила

С 1 февраля должны начать действовать новые правила выдачи ковидных сертификатов. Получить цифровые свидетельства смогут те, кто имели положительный ПЦР–тест на коронавирус, но не обратились к врачу; те, у кого не было положительного ПЦР–теста, но есть антитела; те, кто переболел за границей или был привит иностранной вакциной, при условии наличия антител. Как пояснила вице–премьер РФ Татьяна Голикова, сейчас идёт активное тестирование готовности информационных систем выдавать такие документы.

Текст Марина Васильева
Фото из открытых источников
4 февраля в 12:00 390
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