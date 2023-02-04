Какие новые законы, выплаты и правила ожидать в феврале?

Индексация пособий и выплат

Размер единовременного пособия при рождении ребёнка увеличится на 11,9%. Также вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки. Размер маткапитала на первого ребёнка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго — почти до 776 тысяч.

Ежемесячная денежная выплата положена более 14,1 млн гражданам. Эти выплаты установлены для федеральных льготников. На них могут рассчитывать ветераны–инвалиды и участники Великой Отечественной войны, родители и вдовы погибших военных; граждане, имеющие особые заслуги перед государством; люди с инвалидностью, в том числе дети–инвалиды, а также ветераны боевых действий. При этом в выплату входит комплекс социальных услуг. Можно заменить их на деньги. Чтобы выбрать форму получения услуги, нужно ежегодно до 1 октября подавать заявление в Соцфонд.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — её проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. Соответствующее поручение было дано президентом Владимиром Путиным. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — отметил в своем Telegram–канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Штрафы за плохую связь

С 1 февраля вступают в силу новые штрафные санкции за неисполнение требований по обеспечению устойчивой мобильной связи и интернета. Ответственность за качество связи несут провайдеры. Недобросовестным операторам придется раскошелиться на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Шанс для льготников

С 4 февраля в силу вступает закон, позволяющий региональным властям передавать льготникам невостребованное жилье, которое предназначалось для уволенных в запас военных. Такое жильё могут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды–чернобыльцы, семьи с детьми–инвалидами, ветераны боевых действий. Раньше регионы должны были содержать за свой счёт жильё, предназначавшееся военным, но невостребованное, например, из–за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. При этом прежде передавать такие квартиры другим претендентам было нельзя.

Список жизненно необходимых лекарств

С 28 февраля вступят в силу изменения в распоряжение правительства, в котором обновили список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Включение лекарств в список гарантирует льготникам бесплатное получение препаратов по рецепту врача. В перечень входит более 800 препаратов. Среди них средства для лечения онкологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, гемофилии, рассеянного склероза, хронического гепатита, туберкулеза, внутрибольничных инфекций.

Защита прожиточного минимума

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Как написал председатель ГД в Telegram–канале, появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором должники хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — подчеркнул Вячеслав Володин.

При покупке квартиры

Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Человек при покупке квартиры сможет запросить выписку из ЕГРН с этими данными, чтобы предотвратить приобретение некачественной недвижимости.

Пожизненное заключение для педофилов

Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за её перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей для юрлиц.

«Госуслуги» — по голосу

С 1 февраля доступ на портал «Госуслуги» предоставляется наряду с использованием логина и пароля посредством Единой биометрической системы (Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 № 1879). Использование биометрии будет доступно тем, кто зарегистрирован в ЕБС. Сейчас такую регистрацию проводят банки, делая фотографию гражданина и запись его голоса.

Налоги на бумаге

С 1 февраля вступает в силу приказ об утверждении формы заявления, на основании которого граждане могут получить налоговое уведомление на бумаге, независимо от того, есть у них доступ к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС или нет. Сейчас по общему правилу ФНС не рассылает гражданам бумажные уведомления об уплате налогов, если они зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика. Но на основании указанного заявления уведомление должны выдать в МФЦ или в управлении ФНС.

Ковидные сертификаты: новые правила

С 1 февраля должны начать действовать новые правила выдачи ковидных сертификатов. Получить цифровые свидетельства смогут те, кто имели положительный ПЦР–тест на коронавирус, но не обратились к врачу; те, у кого не было положительного ПЦР–теста, но есть антитела; те, кто переболел за границей или был привит иностранной вакциной, при условии наличия антител. Как пояснила вице–премьер РФ Татьяна Голикова, сейчас идёт активное тестирование готовности информационных систем выдавать такие документы.