А у вас есть хвост?

Ещё год назад нам казалось, что главная задача, если заболел коронавирусом, — пережить острую стадию болезни. И вот счастливый пациент, официально выздоровев, возвращается к привычной жизни. Но проходит месяц, два, три, у кого–то — полгода, и становится ясно, что с телом определенно что–то не так. Усталость мешает выполнять даже элементарные бытовые задачи, хочется все время прилечь. Вкусы и запахи вроде вернулись, но свежий банан вдруг приобретает привкус ацетона, вызывающий рвотные позывы. На работе невозможно сосредоточиться, потому что мозг словно обложили ватой, а потом засунули в оцинкованное ведро. Полноценно выспаться не получается, постоянно просыпаешься или долго не можешь уснуть. Вишенка на торте — волосы на расчёске, которые выпадают с пугающей интенсивностью. От всего этого становишься сам себе противен, и одновременно так сильно хочется себя пожалеть, что можешь буквально разрыдаться, стоя в очереди в магазине. Ну здравствуй, «ковидный хвост».

Следи за сигналами

Всемирная организация здравоохранения определила постковидный синдром следующим образом: «Это признаки и симптомы, которые развиваются во время и/или после инфекции COVID–19, продолжаются свыше 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Состояние обычно проявляется кластерами симптомов, часто перекрывающихся, которые могут меняться со временем и влиять на любую систему в организме».

«Ковидному хвосту» безразлично, в какой форме ты переболел — тяжёлой или лёгкой. Если болезнь и вовсе протекала бессимптомно, то правильно обосновать всевозможные недомогания ещё сложнее. Многим кажется, что пневмония — самое страшное, очевидное и распространённое проявление коронавируса. Однако, по статистике, оно встречается среди переболевших не так часто. Тем временем всё большую популярность набирает гипотеза, что корень постковидного синдрома зарыт в общем системном поражении, в том числе сердечно–сосудистой и нервной систем. Давайте остановимся чуть подробнее на многообразии его проявлений.

Наиболее распространённая зарегистрированная жалоба пациентов — слабость. Даже небольшая активность приводит буквально к истощению и нарушению ритмов жизнедеятельности. Как это ни удивительно, но помимо катастрофической усталости многие пациенты отмечают проблемы со сном: бессонница, избыточная сонливость или нарушение режима сна и бодрствования. Также большое количество переболевших отмечают периодическую боль в мышцах и суставах, постоянные мигрени, головокружения.

Практически все, кто перенёс коронавирусную инфекцию, борются с психоэмоциональными проблемами: уныние, подавленность, меланхолия, в редких случаях даже суицидальные мысли, перепады настроения, потеря самоконтроля, панические атаки. Из–за широкого распространения такой симптоматики в протокол восстановительной медикаментозной терапии вошли антидепрессанты.

Безусловно, и поражение органов дыхания не проходит бесследно — чувство нехватки воздуха, скованность в груди, бронхоспазмы ещё долго могут беспокоить после выздоровления.

Профессионалы в помощь

Как отмечают в территориальном отделении Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Норильске, попытки заниматься самолечением в таких обстоятельствах напоминают русскую рулетку. Лихорадочно облегчая разрозненные симптомы препаратами, которые порекомендовали в аптеке, вы рискуете ещё больше навредить. Чтобы своевременно выявить возможные осложнения и снизить риски для населения, с 1 июля в России введена углублённая диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом. Однако пройти её граждане могут, даже если диагноз «ковид» им не ставили.

Для удобства и оперативности обследование разделено на два этапа. На первом проводится обязательный осмотр врачом–терапевтом или фельдшером отделения профилактики, а также несколько диагностических процедур:

● измерение сатурации (уровень концентрации кислорода) в крови в покое;

● спирометрия (или спирография), которая помогает оценить функциональное состояние лёгких и бронхов;

● тест с шестиминутной ходьбой, хорошо иллюстрирующий состояние сердечно–сосудистой системы и показанный любому человеку при наличии жалоб на одышку или отёки, которые появились впервые или стали интенсивнее;

– определение концентрации

D–димера в крови — выявляет риски тромбообразования;

● общий (клинический) и биохимический анализы крови — помогают оценить наличие воспалительных процессов в организме пациента, скрытое течение инфекций;

● рентген органов грудной клетки (нужен, если не выполнялся ранее в течение года).

Если на первом этапе диспансеризации были выявлены отклонения от нормы (например, если уровень сатурации в покое у пациента — 94% и ниже), то потребуется пройти второй этап обследования, который включает в себя:

● эхокардиографию (УЗИ

сердца);

● компьютерную томографию лёгких;

● дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

При необходимости врач может назначить дополнительные исследования, а также направить к узким специалистам или на диспансерное наблюдение. Все процедуры проводятся бесплатно и назначаются в максимально сжатые сроки.

В тему

Чаще всего постковидный синдром затрагивает:

● дыхательную систему — непроходящая одышка при физической нагрузке и даже в покое, ощущение неполного вдоха, боль в области грудной клетки, фиброз лёгких (по данным КТ и рентгена грудной клетки)

● сердечно–сосудистую систему — тяжёлая одышка, которая сопровождается учащённым пульсом (тахикардией); при таких симптомах может повышаться риск инсульта и инфаркта, сердечной недостаточности, кардиомиопатии, нарушения гомеостаза (свёртываемости крови)

● пищеварительную систему — боли в животе, потеря аппетита, расстройство стула и тошнота

● эндокринную систему — повышенная утомляемость

● нервную систему — тревога, депрессия, нарушения сна,

когнитивные нарушения, в том числе так называемый туман в голове, головные боли, боли в мышцах и суставах, искажение или потеря вкуса и запаха

Кабинет организации диспансеризации:

● ул. Талнахская, 76, каб. 205, часы работы:

пн–пт с 08.00 до 20.00

● Солнечный пр–д, 7а, каб. 406, часы работы:

пн–пт с 08.00 до 20.00

Запись на прохождение углублённой диспансеризации:

● на портале «Госуслуги»

● в контакт–центрах:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 34–40–80, 34–52–22, 34–09–55

Солнечный пр–д, 7а, телефоны: 46–57–44, 46–57–45