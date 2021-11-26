А у вас есть хвост?
А у вас есть хвост?
Коварство коронавирусной болезни не только в непредсказуемом течении, но и в отсроченных последствиях. В среднем через три–четыре месяца после выздоровления в некоторых случаях человек ощущает один или несколько симптомов так называемого постковидного синдрома или «ковидного хвоста». Причём это не просто неприятные ощущения, они могут стать тревожными сигналами смертельно опасных осложнений.
Ещё год назад нам казалось, что главная задача, если заболел коронавирусом, — пережить острую стадию болезни. И вот счастливый пациент, официально выздоровев, возвращается к привычной жизни. Но проходит месяц, два, три, у кого–то — полгода, и становится ясно, что с телом определенно что–то не так. Усталость мешает выполнять даже элементарные бытовые задачи, хочется все время прилечь. Вкусы и запахи вроде вернулись, но свежий банан вдруг приобретает привкус ацетона, вызывающий рвотные позывы. На работе невозможно сосредоточиться, потому что мозг словно обложили ватой, а потом засунули в оцинкованное ведро. Полноценно выспаться не получается, постоянно просыпаешься или долго не можешь уснуть. Вишенка на торте — волосы на расчёске, которые выпадают с пугающей интенсивностью. От всего этого становишься сам себе противен, и одновременно так сильно хочется себя пожалеть, что можешь буквально разрыдаться, стоя в очереди в магазине. Ну здравствуй, «ковидный хвост».
Следи за сигналами
Всемирная организация здравоохранения определила постковидный синдром следующим образом: «Это признаки и симптомы, которые развиваются во время и/или после инфекции COVID–19, продолжаются свыше 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Состояние обычно проявляется кластерами симптомов, часто перекрывающихся, которые могут меняться со временем и влиять на любую систему в организме».
«Ковидному хвосту» безразлично, в какой форме ты переболел — тяжёлой или лёгкой. Если болезнь и вовсе протекала бессимптомно, то правильно обосновать всевозможные недомогания ещё сложнее. Многим кажется, что пневмония — самое страшное, очевидное и распространённое проявление коронавируса. Однако, по статистике, оно встречается среди переболевших не так часто. Тем временем всё большую популярность набирает гипотеза, что корень постковидного синдрома зарыт в общем системном поражении, в том числе сердечно–сосудистой и нервной систем. Давайте остановимся чуть подробнее на многообразии его проявлений.
Наиболее распространённая зарегистрированная жалоба пациентов — слабость. Даже небольшая активность приводит буквально к истощению и нарушению ритмов жизнедеятельности. Как это ни удивительно, но помимо катастрофической усталости многие пациенты отмечают проблемы со сном: бессонница, избыточная сонливость или нарушение режима сна и бодрствования. Также большое количество переболевших отмечают периодическую боль в мышцах и суставах, постоянные мигрени, головокружения.
Практически все, кто перенёс коронавирусную инфекцию, борются с психоэмоциональными проблемами: уныние, подавленность, меланхолия, в редких случаях даже суицидальные мысли, перепады настроения, потеря самоконтроля, панические атаки. Из–за широкого распространения такой симптоматики в протокол восстановительной медикаментозной терапии вошли антидепрессанты.
Безусловно, и поражение органов дыхания не проходит бесследно — чувство нехватки воздуха, скованность в груди, бронхоспазмы ещё долго могут беспокоить после выздоровления.
Профессионалы в помощь
Как отмечают в территориальном отделении Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Норильске, попытки заниматься самолечением в таких обстоятельствах напоминают русскую рулетку. Лихорадочно облегчая разрозненные симптомы препаратами, которые порекомендовали в аптеке, вы рискуете ещё больше навредить. Чтобы своевременно выявить возможные осложнения и снизить риски для населения, с 1 июля в России введена углублённая диспансеризация для граждан, переболевших коронавирусом. Однако пройти её граждане могут, даже если диагноз «ковид» им не ставили.
Для удобства и оперативности обследование разделено на два этапа. На первом проводится обязательный осмотр врачом–терапевтом или фельдшером отделения профилактики, а также несколько диагностических процедур:
● измерение сатурации (уровень концентрации кислорода) в крови в покое;
● спирометрия (или спирография), которая помогает оценить функциональное состояние лёгких и бронхов;
● тест с шестиминутной ходьбой, хорошо иллюстрирующий состояние сердечно–сосудистой системы и показанный любому человеку при наличии жалоб на одышку или отёки, которые появились впервые или стали интенсивнее;
– определение концентрации
D–димера в крови — выявляет риски тромбообразования;
● общий (клинический) и биохимический анализы крови — помогают оценить наличие воспалительных процессов в организме пациента, скрытое течение инфекций;
● рентген органов грудной клетки (нужен, если не выполнялся ранее в течение года).
Если на первом этапе диспансеризации были выявлены отклонения от нормы (например, если уровень сатурации в покое у пациента — 94% и ниже), то потребуется пройти второй этап обследования, который включает в себя:
● эхокардиографию (УЗИ
сердца);
● компьютерную томографию лёгких;
● дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
При необходимости врач может назначить дополнительные исследования, а также направить к узким специалистам или на диспансерное наблюдение. Все процедуры проводятся бесплатно и назначаются в максимально сжатые сроки.
В тему
Чаще всего постковидный синдром затрагивает:
● дыхательную систему — непроходящая одышка при физической нагрузке и даже в покое, ощущение неполного вдоха, боль в области грудной клетки, фиброз лёгких (по данным КТ и рентгена грудной клетки)
● сердечно–сосудистую систему — тяжёлая одышка, которая сопровождается учащённым пульсом (тахикардией); при таких симптомах может повышаться риск инсульта и инфаркта, сердечной недостаточности, кардиомиопатии, нарушения гомеостаза (свёртываемости крови)
● пищеварительную систему — боли в животе, потеря аппетита, расстройство стула и тошнота
● эндокринную систему — повышенная утомляемость
● нервную систему — тревога, депрессия, нарушения сна,
когнитивные нарушения, в том числе так называемый туман в голове, головные боли, боли в мышцах и суставах, искажение или потеря вкуса и запаха
Кабинет организации диспансеризации:
● ул. Талнахская, 76, каб. 205, часы работы:
пн–пт с 08.00 до 20.00
● Солнечный пр–д, 7а, каб. 406, часы работы:
пн–пт с 08.00 до 20.00
Запись на прохождение углублённой диспансеризации:
● на портале «Госуслуги»
● в контакт–центрах:
ул. Талнахская, 76, телефоны: 34–40–80, 34–52–22, 34–09–55
Солнечный пр–д, 7а, телефоны: 46–57–44, 46–57–45