Чем согреться?

Без горячительных

Алкоголь согревает — один из самых распространенных мифов о горячительных напитках, который приносит ощутимый вред населению. Чтобы опровергнуть это укоренившееся в сознании убеждение, давайте разберёмся, откуда возникает ощущение тепла после одной или двух рюмок крепких напитков.

Хитрость в том, что этиловый спирт расширяет сосуды. Кровь начинает циркулировать интенсивнее, приливая к кожным покровам, и нервные окончания дают сигнал мозгу, что стало жарко. Но температура всего организма начинает стремительно падать, так как через кожу тепло интенсивнее отдаётся во внешнюю среду.

Получается, что приняв для согрева, мы всего лишь обманули собственный мозг, успокоились и повеселели. И при этом начали активно разбазаривать драгоценное тепло. Не стоит забывать, что в состоянии алкогольного опьянения вообще сложно адекватно оценивать реакции организма на боль и холод, а значит, риск получить травму или обморожение значительно возрастает.

Больше слоёв, меньше влаги

С детства нам внушали, что зимой на прогулку нужно одеваться максимально тепло. Но лучше просто одеваться правильно. Попробуем разобраться в нюансах.

Во–первых, продумайте маршрут и цель выхода из дома. Если вы собрались передвигаться короткими перебежками от магазина к магазину, то не стоит называть это мероприятие зимней прогулкой и старательно утепляться. Сами посудите, что в тёплых помещениях вы проведёте гораздо больше времени, чем на морозе. А значит, больше вспотеете, чем замёрзнете. Именно в момент, когда вы выходите на улицу во влажной одежде, вы больше всего рискуете переохладиться.

Если вы всё же собрались хорошо прогуляться, поиграть в снежки, покататься с горок или слепить снеговика, соблюдайте принцип многослойности. На практике это значит, что лучше надеть две относительно тонкие водолазки с высоким воротом, чем один толстенный свитер. В идеале эта схема выглядит следующим образом:

– базовый слой — термобельё, отводящее влагу;

– средний утепляющий слой — кофта и рейтузы;

– верхний слой — пуховик или куртка.

Принцип многослойности должен распространяться на все части тела: две пары носков, дополнительные стельки в ботинках, капюшон поверх шапки, а под варежками с лёгкостью поместятся тонкие перчатки.

Валерий Потапов, руководитель территориального отделения Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики в городе Норильске рекомендует уделять особенное внимание сохранению тепла в ногах. Нижние конечности снабжаются в основном венозной кровью, которая небогата питательными веществами, а значит, ноги обморозить гораздо легче. Каждый норильчанин, который 8–9 месяцев в году ходит по снегу, должен с умом и очень тщательно выбирать зимнюю обувь.

Тепло из энергии

Чтобы вырабатывать тепло для обогрева, организму нужна энергия. И получить её можно из правильной, разнообразной пищи. Первое место в рейтинге подходящих для этого блюд занимают наваристые мясные супы, в идеале с крупами. Жиры в составе бульона обеспечат вас калориями, а многокомпонентность гарантирует долгое переваривание и, как следствие, продолжительный и равномерный внутренний прогрев.

При выборе согревающих напитков отдавайте предпочтение чаю или кофе. Входящий в их состав кофеин естественным образом стимулирует термогенез. Также отличный согревающий эффект дают специи в сочетании с медом, добавленные в сок, молоко или чай, — корица, имбирь, кардамон, гвоздика. Такое практически волшебное зелье в самых разнообразных вариациях на ваш вкус и согреет, и иммунитет подстегнёт, и настроение приподнимет. На основе специй можно делать безалкогольный глинтвейн, сбитень, смузи, да что угодно.

Бытует мнение, что зимой хорошо добавлять в рацион сало и сливочное масло. Валерий Потапов всё же советует быть осторожнее, так как это очень калорийные продукты:

– Без сомнения, логика в этом есть, и перед длительной прогулкой на морозе действительно лучше сытно пообедать или поужинать. Однако давайте не будем забывать, что очень немногие из нас действительно работают на улице или испытывают значительные физические нагрузки, благодаря чему съеденные калории идут на пользу. В основном, мы проводим время дома или в офисах, где тепло, и при этом не так много двигаемся. Так что давайте соблюдать меру.