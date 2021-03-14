Чтобы ритмы не сбивались

Почему так грустно

Северяне погружаются в уныние из–за долгой зимы, которая не торопится уступать весеннему теплу. Специалисты рекомендуют всеми силами поддерживать позитивный настрой и искать новые источники вдохновения. Жители Крайнего Севера сейчас испытывают синдром полярного напряжения. Он в первую очередь связан со сменой дня и ночи, которые длятся по полгода. Множество людей жалуются на перепады настроения, раздражительность, вялость и хроническую усталость. Часто возникает повышенная тревожность и необоснованная конфликтность.

Синдром полярного напряжения — это комплекс симптомов, включающий в себя бессонницу или, наоборот, сонливость, утомляемость. Он у каждого может быть разным, всё зависит от индивидуальных особенностей, от багажа заболеваний, генотипа человека, который переходит в фенотип, длительные минусовые температуры, дисбаланс циркадных ритмов.

Более того, на выходе из полярной ночи обостряются хронические заболевания. Это обусловлено дефицитом витаминов в организме — те запасы, что мы накопили летом и осенью, когда ели свежие овощи и фрукты в большом количестве, уже иссякли. Солнца долго не было, витамин D в нужных количествах не вырабатывался. Вот и происходит сбой циркадных ритмов — циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Период этих ритмов обычно близок к 24 часам. Причина, по которой свет так важен, заключается в том, что он регулирует наши биологические часы через специальные фоточувствительные клетки (действующие как световые сенсоры) в нашем глазу. Наш глаз распознает, светло или темно сейчас вокруг нас, и в соответствии с этим регулирует циркадный ритм нашего тела, чтобы наши внутренние и внешние условия совпадали. Поэтому люди, имеющие серьёзные проблемы со зрением, могут испытывать трудности со сном. Не получая дневного света, биологические часы человека начинают отставать, добавляя за каждый день темноты примерно по полчаса к своему 24–часовому циклу.

Всё это приводит к ослаблению иммунитета. Что особенно опасно весной — в сезон обострения острых респираторных заболеваний.

Однако не все так тяжело переносят полярную ночь и выход из нее. Исходя из теории адаптации, если человек родился на севере, прожил там какое–то время, он уже приспособлен, но эта адаптация — краткосрочная по сравнению с эволюцией в миллионы лет. Какое–то время этим людям действительно несколько легче. Однако с каждым прожитым годом накапливаются заболевания и усталость, всё это сказывается. Детям же вообще легко, потому что резервные возможности организма пока не растрачены, хронических заболеваний меньше, они более подвижны, настроение у них всегда хорошее, да и забот меньше.

Профилактика — лучшее лечение

Питание на выходе из полярной ночи должно быть максимально сбалансированным. Надо понимать, что излишняя нагрузка на организме благотворно не скажется, так же как и недостаток полезных веществ, которые мы в первую очередь получаем из еды. Конечно, если речь идёт об офисном работнике, ему нужно стараться поменьше есть жирной пищи, ввести в рацион больше овощей и фруктов. Если же человек ведёт активный образ жизни, занимается физическим трудом или спортом, он может позволить себе чуть больше.

Физическая активность тоже очень важна. Необходимо чаще бывать на свежем воздухе, больше ходить пешком, отказаться от лифта и пользоваться лестницами. Если человек физически активен, значит, и обменные процессы сбалансированы.

Также нелишними будут курсы витаминов. Например, весьма полезен рыбий жир, сейчас его можно приобрести в любой аптеке в виде капсул. Однако стоит помнить, что избыток любого витамина в организме намного опаснее его недостатка. И какой бы витаминно–минеральный комплекс вы ни выбрали, очень важно, чтобы он был приобретён в аптеке. Такие препараты обязательно проходят регистрацию, и мы точно знаем, что в них содержится, они соответствуют жёстким нормам производства, упаковки, хранения. А если заказывать с неизвестных сайтов, прийти под видом витаминов может что угодно.

Не менее важен достаточный сон. Взрослому человеку необходимо спать шесть–восемь часов в сутки, чтобы организм успевал восстанавливаться.

Ну и конечно, закаливание. Принимать контрастный душ, ходить хотя бы раз в неделю в баню. Однако стоит помнить, что если вы никогда ранее не занимались закаливанием, не нужно сразу переключать ледяную воду на горячую, начинайте с минимального перепада температур и потихоньку приучайте свой организм.

Последнее, но тоже весьма важное — позитивный настрой. Поэтому не забывайте улыбаться и всячески поднимать себе настроение.

Своя история

Елена Никитина, владелица свадебного салона:

«Я с детства живу в Норильске, возможно, именно поэтому для меня никогда не было проблемой пережить полярную ночь и уж тем более выход из неё. Более того, мне никогда не было понятно, от чего так страдают мои знакомые.

В этот период мы всё равно большую половину дня находимся на работе, учёбе или заняты домашними делами. Лично я даже не замечаю отсутствия солнечного света. Тем более на улице постоянно светят фонари, и создаётся ощущение, что не так уж темно. Более неудобен в этом плане полярный день, потому что не всегда возможно спрятаться от солнечных лучей, и, по–моему, это намного хуже сказывается на здоровье и самочувствии. На выходе из полярной ночи у меня не бывает усталости или депрессии. Солнце светит, погода становится не такой морозной, и чувствуется приближение весны и лета.

Но этой зимой всё–таки мне было немного тяжелее обычного. Думаю, это больше связано с затяжными морозами. Из–за низких температур я практически не выходила на улицу. Всю зиму пришлось передвигаться на такси. То есть я фактически постоянно находилась в помещении. Когда бывает чуть больше тёплых дней, можно прогуляться, подышать свежим воздухом и хотя бы таким образом набраться сил.

Мне кажется, если каждый будет заниматься любимым делом, то не будет замечать ни отсутствие солнца, ни плохую погоду».