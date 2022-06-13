Даже если не болит

Крупномасштабная программа диспансеризации взрослого населения стартовала в 2013 году. В 2020 году обследования прошли более 21 тысячи норильчан, в 2021–м — более 20 тысяч. В плане на 2022 год — обследовать 43 411 человек, из которых более 9 тысяч приняли в первом квартале. По словам заведующей отделением профилактики КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» Ольги Овечкиной, сложно определить в структуре статистики, кто приходит на диспансеризацию по приглашению от поликлиники, а кто по собственной инициативе. Однако из года в год последних становится всё больше, что красноречиво говорит о росте популярности сознательного отношения к своему здоровью.

Однако растёт не только мода на здоровье, но и число выявленных в рамках диспансеризации хронических неинфекционных заболеваний. Если сравнивать показатели заболеваемости за 2020 и 2021 годы на тысячу человек населения, то мы увидим увеличение количества случаев сахарного диабета с 27,3 до 52,2. С 216,9 до 366 выросло число выявленных болезней системы кровообращения, с 89 до 109,2 — болезней органов пищеварения. Самый значительный рост наблюдается в категории болезней органов дыхания — с 21,6 до 103,8.

Исследований много не бывает

Получив письмо с приглашением на диспансеризацию, многие не видят смысла заморачиваться, тратить время и силы на поход в поликлинику, ведь практически все работающие систематически проходят профосмотры. Надо понять, что между этими обследованиями есть важное отличие. Если в рамках профосмотра проверяют, способны ли вы работать на занимаемой должности без вреда для себя, то диспансеризация направлена на выявление хронических заболеваний. Для её прохождения не нужен повод, и симптомы не обязательны. Основное внимание при этом скрининге уделяется болезням, которые по статистике чаще всего приводят к инвалидности или преждевременной смертности населения. В их числе: ишемическая болезнь сердца и сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, сахарный диабет, болезни лёгких. Самое опасное, что большинство из них на первых порах протекают без заметных проявлений, в особенности онкология. И здесь вопрос выздоровления во многом зависит именно от стадии, на которой была определена болезнь.

По словам Ольги Овечкиной, благодаря диспансеризации в 2020 году было выявлено 6 случаев онкологии, в 2021–м — 7. Что важно, все — на ранней стадии.

– В прошлом году у нас было выявлено два случая рака шейки матки. Некоторые женщины отказываются от забора мазка на цитологию и микрофлору, — отмечает врач. — Мотивируют это тем, что они это обследование уже проходили на медосмотрах и получили отрицательные результаты. Из двух женщин, у которых обнаружили рак шейки, одна действительно сдавала анализ полгода назад, но согласилась сделать это повторно в рамках уже диспансеризации. Выявили онкологию на стадии, которая даже ещё не считается первой, где можно для лечения обойтись прижиганием. Сохранится матка, женщина сможет родить ребёнка. От частоты обследований хуже точно не будет. Если бы эта пациентка пришла на обследование через год, я не могу даже спрогнозировать, чем бы закончилась её история.

Часто у прекрасной половины человечества возникает вопрос: зачем при диспансеризации надо проходить маммографию, если уже есть результаты УЗИ молочных желез. Маммография даёт сразу цельное изображение всей молочной железы, в то время как УЗИ показывает лишь ту область, которая попала в зону видимости датчика. Проще говоря, при УЗИ необходима тщательность обследования и внимательность врача, чего очень сложно добиться «на потоке». Именно поэтому УЗИ применяется уже после ММГ как вспомогательная мера.

Не стоит пренебрегать и таким простым, но не менее показательным видом обследования, как онкоосмотр. Поймите, что фельдшер в смотровом кабинете специально обучен замечать потенциальную опасность. Он осмотрит кожные покровы, слизистую губ и ротовой полости, прощупает щитовидную железу и лимфатические узлы. Всего несколько минут, потраченных на такой скрининг, могут в буквальном смысле спасти жизнь.

Особенные сомнения у всех вызывает перспектива проходить такую, мягко говоря, неприятную процедуру, как колоноскопия или ФКС. Ольга Овечкина объясняет, что все необходимые обезболивающие для её проведения доступны совершенно бесплатно. Если, конечно, у вас нет противопоказаний к ним. Более того, на ФКС вас могут направить в стационар Оганерской больницы, где процедуру проведут под общим наркозом.

Огласите весь список

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года.

В перечень обследований входят:

– анкетирование. Врач выясняет жалобы, нет ли отягощенной наследственности и симптомов, характерных для самых распространённых и наиболее опасных заболеваний — сердечно–сосудистых, бронхо–лёгочных, системы пищеварения. Также заполняются пункты о вредных привычках, характере питания, физической активности;

– антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии). На основании этих данных врач определяет индекс массы тела;

– измерение артериального давления;

– определение уровня общего холестерина в крови;

– определение уровня глюкозы в крови натощак;

– флюорография легких (1 раз в 2 года);

– электрокардиография: при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше — 1 раз в год;

– измерение внутриглазного давления при первом осмотре;

– осмотр женщин гинекологом (1 раз в год).

Если вам 40 лет и более, то диспансеризация проводится уже ежегодно.

В этом возрасте комплекс исследований включает:

– измерение роста, массы тела, окружности талии;

– измерение артериального давления;

– общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);

– анализ крови на холестерин с использованием экспресс–методики;

– определение уровня глюкозы в крови натощак;

– электрокардиограмма;

– измерение внутриглазного давления;

– флюорография легких или КТ;

– для женщин — маммография, осмотр гинеколога, взятие и цитологическое исследование мазка с шейки матки;

– для мужчин — анализ на ПСА (онкомаркер);

– эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС);

– исследование кала на скрытую кровь;

– индивидуальное профилактическое консультирование.

Программу диспансеризации переболевших ковидом отличают несколько дополнительных обследований на первом этапе:

– измерение концентрации кислорода в крови;

– тестирование для оценки работы сердца и лёгких во время ходьбы;

– спирометрия (исследование функции дыхания);

– анализ крови на выявление признаков образования тромбов;

– рентгенография — для выявления фиброзных изменений в легких;

– биохимическое исследование крови — с целью оценки рисков развития сердечно–сосудистых осложнений, функции печени, почек.

Постковидный синдром

С 1 июля прошлого года к программе диспансеризации добавилась новая, углубленная разновидность. Она предназначена для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией. Причем бесплатно обследоваться могут даже те, у кого диагноз «ковид» не был поставлен официально. Достаточно обратиться с заявлением в свободной форме на имя руководителя поликлиники по месту жительства. Есть только одно условие: с момента вашего выздоровления прошло не менее 60 дней.

Это заболевание протекает по–разному и может вызвать серьёзные нарушения в работе различных систем организма: сердечно–сосудистой, дыхательной и нервной. В Минздраве России сообщили, что чаще всего после перенесенного COVID–19 у пациентов развиваются утомляемость (в 49,8% случаев), одышка (31,7%), а также тромбозы (20–30%). Кроме того, у многих россиян после выздоровления возникают тревога или депрессия, бессонница, начинают выпадать волосы.