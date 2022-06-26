Держи баланс

Сейчас на волне распространения всевозможных пищевых добавок и витаминно–минеральных комплексов всё чаще звучат рекомендации пройти комплексное обследование. Но проблема в том, что средняя стоимость всех процедур в норильской частной клинике — примерно 300 тысяч рублей. Какие анализы стоит сдать в первую очередь, обязательно ли перед этим обращаться к врачу? И есть ли универсальный список дефицитных состояний, которые лучше держать под постоянным контролем? За ответами на эти вопросы мы обратились к эндокринологу с шестилетним стажем Кристине Родиной.

Универсальный рецепт

Сначала разберёмся с формулировками. Хорошая новость в том, что действительно дефицитные состояния, или авитаминозы, сейчас встречаются достаточно редко. Это реальные болезни — рахит (дефицит витамина D), цинга (витамин С), пеллагра (витамин В3), бери–бери (дефицит В1) и прочие. Причины гиповитаминоза способен определить только специалист при наличии конкретных жалоб от пациента. А теперь плохая новость — универсального перечня обследований, которые дадут ответы на все вопросы, не существует.

– Я не считаю комплексное обследование необходимым, — рассказывает Кристина Родина. — Список этих исследований не внесён ни в какие стандарты. Задача комплексного обследования — максимально охватить всё. Пациенту приходится сдавать много анализов, а это дорого, к тому же некоторые из них не имеют никакого отношения к его недомоганию. Например, приходит пациент с подозрением на ожирение. Есть перечень анализов, которые помогут подтвердить или опровергнуть диагноз и подскажут, на что следует обратить внимание при лечении. Но в ходе осмотра и консультации мы можем сократить или расширить этот список.

Распространённый недостаток

Судя по исследованиям, норильчане, как и большая часть жителей страны, чаще всего страдают от недостатка витаминов D и группы В. Для усвоения первого требуется достаточное количество солнечного света, из–за его недостатка мы чувствуем беспричинную усталость и теряем костную массу. Витамины группы B — тиамин, цианокобаламин, рибофлавин, биотин, никотиновая, фолиевая и пантотеновая кислоты, а также витаминоподобные вещества группы В — отвечают за состояние нервных волокон, их дефицит приводит к заболеваниям нервной системы, анемии, дерматитам.

– При возникновении жалоб нужно в первую очередь обратиться к специалисту. Например, «заеды» могут появиться из–за высокого сахара крови (сахарный диабет), недостатка женских половых гормонов. Сухость кожи, помимо недостатка витаминов и микроэлементов, может быть обусловлена сниженной функцией щитовидной железы, дерматологическими заболеваниями, патологиями ЖКТ, а также просто реакцией на воздействие внешней среды. В этом случае придётся пройти ряд анализов, чтобы в первую очередь исключить заболевания, а уже потом искать дефицит витаминов. Если бесконтрольно принимать витамины, надеясь на скорейшее излечение, то можно пропустить развитие болезни.

Также при назначении анализов нужно учитывать анамнез пациента. Например, если пациент описывает симптомы, сигнализирующие о развитии анемии, то у него в первую очередь проверят уровень железа в крови, ферритина и витамина В12. Последний может не усваиваться из–за заболеваний ЖКТ. Тогда лечение нужно начинать с устранения этих проблем.

Грамотный выбор

По мнению Кристины Родиной, даже на Крайнем Севере редко встретишь катастрофическую нехватку витаминов и микроэлементов в организме. Овощи и фрукты, хоть и по немалой цене, продаются в городе круглогодично. Доступны и яйца, молочные и кисломолочные продукты, мясо и растительные масла, в которых содержатся необходимые витамины.

– Вместо выяснения, какого же витамина не хватает, я советую принимать правильно подобранные поливитамины, отмечает врач–эндокринолог.

Существуют универсальные критерии, которые помогут подобрать витаминный комплекс.

Но главное, что нужно помнить, — перед покупкой следует обязательно проконсультироваться с терапевтом, чтобы исключить противопоказания, особенно это касается людей пожилого возраста. Не все знают, но, например, мочекаменная болезнь накладывает ограничения на приём витамина D, а сердечно–сосудистые, гематологические заболевания требуют очень грамотного подбора индивидуальной дозировки витамина К.

При покупке следует обратить внимание на процентное содержание витаминов и микроэлементов от суточной потребности, эту информацию производители размещают на упаковке. Для взрослого относительно здорового человека подойдёт вариант с содержанием витаминов — 50–100 процентов от дневной нормы. Людям в возрасте от 45 лет лучше выбирать варианты с большим содержанием, так как у них потребность в витаминах и минералах выше, а способность их усваивать уменьшается. Перечень витаминов и минералов должен включать примерно по 10 позиций в каждой категории. Принимать комплексы, по словам эндокринолога, лучше курсами от трёх до шести месяцев для лучшего накопительного эффекта. Дополнительный плюс, если комплекс предусматривает не один приём в сутки, а два–три, так полезные вещества лучше всасываются. А вот обращать внимание на торговую марку или цену почти бессмысленно.

– Даже если на упаковке написано, что витамины произведены в России, нужно помнить, что изготавливают их из импортного сырья, — поясняет Кристина Родина. — Получается, что наши витамины, по сути, ничем не отличаются от импортных, разве что вспомогательными нелекарственными веществами (желатин и крахмал), из которых состоит капсула. На эти вещества в составе следует обращать внимание в первую очередь аллергикам.

Больше или меньше

Поскольку люди зачастую самостоятельно назначают себе витамины, они рискуют получить передозировку того или иного витамина. Тут важно понимать, что все витамины делятся на жирорастворимые и водорастворимые. Первые могут накапливаться в организме с другими запасами питательных веществ, а вторые достаточно быстро выводятся печенью и почками. Жирорастворимых витаминов всего четыре: А, Е, D и К. Именно с ними можно переборщить, но для этого нужно очень постараться.

– Как правило, достаточно высокие дозы назначает именно врач, — рассказывает эксперт. — И в этом случае передозировка может наступить, если пациент пропустил контрольный приём и продолжает принимать витамины дольше указанного специалистом срока. Это может привести к крайне неприятным последствиям. Например, передозировка витамина D вызывает такие осложнения, как кальцификация сосудов и тканей, образование камней в полостных органах и так далее.

В практике Кристины Родиной пациенты с симптомами передозировки витаминов встречались крайне редко.

Вышесказанное касается в основном витаминных комплексов. Назначение отдельных витаминов или минералов лучше доверить профессионалам. Такая мера входит в протокол лечения изолированных дефицитов определённой группы витаминов и микроэлементов, подтвержденных лабораторно, исходя из клинической картины. Например, при полинейропатии часто назначают приём витаминов группы В.

А вот покупать модную и при этом отнюдь не бюджетную пищевую добавку в профилактических целях нет смысла, для поддержания достаточного количества витаминов и минералов в организме достаточно сбалансированного питания и периодических курсов витаминных комплексов.