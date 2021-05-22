Держите АД в узде

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это давление крови на стенки сосудов. Величина артериального давления зависит от работы сердца и эластичности сосудов. Благодаря ему кровь разносится по всему организму и выполняет свои функции. Артериальное давление оказывает большое влияние на здоровье и самочувствие, поэтому следить за ним жизненно необходимо. Нормальные показатели АД — от 110 на 70 до 130 на 85 мм рт. ст. Отклонение в большую сторону свидетельствует о гипертензии, в меньшую — о гипотонии.

Повышенное давление

Одно из самых распространённых нарушений регуляции АД — гипертензия, она бывает двух типов: симптоматическая и первичная (эссенциальная). Если в первом случае артериальное давление — лишь один из симптомов болезни, например, патологии почек, надпочечников, нервной системы или щитовидной железы; то во втором — это основная проблема пациента. Часто в зоне риска повышенного давления находятся люди в возрасте старше 50 лет, страдающие от хронического стресса, ведущие малоподвижный образ жизни, болеющие диабетом. Также в опасности находятся те, кто курит и/или чрезмерно употребляет алкоголь. Избыточный вес, ожирение, а также нездоровое питание тоже создают риск развития этого заболевания.

Чрезмерно повышенное давление грозит гипертоническим кризом. Что, в свою очередь, может привести к тяжёлым сердечно–сосудистым осложнениям — инфаркт миокарда, инсульт, острая коронарная недостаточность, расслаивающая аневризма аорты, острая почечная недостаточность, отёк легких и т. д.

Если вы почувствовали недомогание, головную боль, шум в ушах, боль в сердце, необходимо измерить давление специальным прибором — тонометром. В случае, когда вы увидели повышенные показатели, отличающиеся от вашей нормы (уровень давления, при котором вы чувствуете себя хорошо), необходимо открыть окна, принять удобное положение, чтобы голова находилась в чуть приподнятом состоянии. Можно выпить успокаивающий напиток, например чай с мятой. Если вышеперечисленные меры не помогут, необходимо принять таблетку нитроглицерина. Если же и это не окажет нужного эффекта, следует вызывать скорую медицинскую помощь.

Пониженное давление

В отличие от высокого кровяного давления, низкое возникает, когда сердце прокачивает кровь через артерии с меньшей силой, чем нужно. У многих людей пониженное давление не вызывает никаких проблем. Но иногда гипотония приводит к обморокам, головокружениям и резкому недомоганию.

Если нет никаких жалоб, и человек ведёт привычную жизнь, ни в чём себя не ограничивая, то можно назвать низкое давление нормальным. Это состояние не требует какого–либо лечения. Если вы ощущаете слабость, головокружение, тошноту, потерю координации, замедление или учащение пульса, и при этом показания тонометра указывают на то, что давление понижено, то можно предпринять следующие действия. Так же, как и в случае с повышенным давлением, необходимо обеспечить поступление свежего воздуха в помещение. Занять горизонтальное положение на ровной поверхности и приподнять ноги. Можно выпить тонизирующий напиток, например отвар шиповника или чашечку кофе. Однако бодрящий напиток поможет только в том случае, если вы не употребляете его ежедневно.

Как правильно измерять артериальное давление?

Если измерение давления проводится планово, то за час до него нельзя употреблять алкоголь, напитки, содержащие кофеин (чай, колу, кофе) и курить, а за пять минут — необходимо обеспечить себе состояние покоя. АД принято измерять сидя или лёжа. Рука, на которую надевается тонометр, должна быть освобождена от одежды и сдавливающих предметов, расслаблена и неподвижна. Чтобы избежать нежелательного напряжения, её можно положить, например на стол или край кровати. Лучше всего расположить руку так, чтобы локтевой сгиб находился на уровне сердца. Манжету накладывают на плечо на 2 см выше локтевого сгиба. Важно, чтобы она плотно облегала руку, но не сдавливала её. В идеале артериальное давление измеряют дважды с интервалом в две минуты. Если результат отличается более чем на 5 мм рт. ст., то ещё через две минуты проводят третье измерение и высчитывают среднее значение.

Профилактика

Как известно, любую болезнь легче предотвратить, чем бороться с последствиями. А учитывая особые климатические условия, в которых мы живём, следить за своим здоровьем особенно важно. Поэтому не забывайте, что правильное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и активный образ жизни должны быть вашими верными спутниками. Нелишним будет наладить режим дня — ложиться спать и вставать в одно и то же время в будни и выходные. Кроме того, не забывайте регулярно измерять артериальное давление, это позволит вам вовремя заметить отклонения в ту или иную сторону и приступить к лечению.

Своя история

Тамара Льянова, 65 лет,пенсионерка

Как и все люди, в молодости я понятия не имела, что такое давление. Но с годами головные боли стали беспокоить всё чаще, начала реагировать на перемену погоды. Первые серьёзные проблемы возникли лет десять назад. Сейчас мне 65, и основная проблема со здоровьем — скачущее давление.

В самом начале я не понимала, что моё плохое самочувствие, головокружение, иногда тремор рук и тошнота — признаки повышенного или пониженного давления. Но когда все эти симптомы стали повторяться с пугающей частотой, я, конечно же, буквально побежала к врачам. Не могу сказать, что мне сразу помогли или выписали какое–то чудо–лекарство, избавляющее от проблем с давлением, хоть и хотелось, чтобы было именно так. Но, к сожалению, такого нет. Мне думается, ещё и из–за того, что нет тщательной диагностики, и выявить первопричину довольно сложно, особенно для нашего уровня бесплатной медицины. Думаю, поэтому был поставлен диагноз вегетососудистая дистония. Выписали таблетки для утреннего и вечернего приёма. Со временем давление стабилизировалось, но эффект от медикаментозного лечения — временный. Поэтому раз в год необходимо проходить стационарное лечение в больнице. Со временем я поняла, насколько важно не пропускать приём лекарств и регулярно проходить курс лечения в медучреждении.

Вообще, именно скачущее давление наиболее сложно поддаётся лечению. В течение дня цифры могут резко и значительно меняться, поэтому ежедневно приходится держать под контролем и измерять давление. Раньше это было довольно сложно сделать. Сейчас есть очень много гаджетов. Дома у меня всегда под рукой электронный тонометр, часто использую умные часы, которые отслеживают не только давление, но и частоту пульса, а также уровень оксигенации. Мне бы вообще хотелось призвать всех к более внимательному отношению к своему здоровью, потому что, как бы банально это ни звучало, здоровье — это самое важное, что есть у человека. И мы обязаны следить за собой. Это своего рода тоже вопрос культуры человека.

Наша ошибка в том, что мы порой поздно понимаем важность заботы о себе. А ведь именно контроль здоровья продляет нам жизнь. Сейчас я много читаю про свою болезнь. Кроме того, я стала ответственнее подходить к выбору продуктов. Это тоже важно, так как качество еды также влияет на здоровье и на самочувствие. Мой рацион сейчас в большей степени состоит из лёгкой пищи — это овощи, зелень, кисломолочные продукты. Следует употреблять меньше красного мяса и больше рыбы. Что касается физической активности, то в летние периоды я стараюсь добавлять кардионагрузки. Конечно, в моём возрасте активные занятия спортом не представляются возможными, но всегда есть альтернатива. И для меня это пешие прогулки. Ежедневно стараюсь проходить по 2–3 км. Также стараюсь по утрам не забывать делать зарядку, это занимает не очень много времени, однако даёт заряд бодрости на весь день.

Я бы хотела обратиться к молодёжи и дать простой совет: не повторяйте моих ошибок, цените своё здоровье, меньше нервничайте и обязательно раз в год проходите полное обследование организма. Тогда в будущем у вас будет крепкое здоровье и много жизненных сил.