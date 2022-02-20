Индикатор здоровья

В сочетании с общим истощением организма и нестабильным эмоциональным состоянием становится понятно, что одним лишь втиранием репейного масла в голову проблему не решить, популярные процедуры кератин или ботокс для волос приносят лишь временное улучшение, а обходятся в копеечку. Здесь требуется комплексный подход, считает наш консультант. Кстати, она и сама может подтвердить, что за последний год число обращений к ней норильчан по поводу постковидной потери волос выросло в разы. Новые жалобы поступают буквально каждый день. Причем ситуации бывают настолько критические, что общая потеря волос составляет до 50%. По словам нашего эксперта, человек буквально попадает в замкнутый круг. Волосы выпадают с ужасающей скоростью, наступает паника, стресс, а от этого ситуация только усугубляется. Таким клиентам даже рекомендуют сочетать лечение волос с курсом приёма успокоительных препаратов. Процесс этот длительный, занимает до трёх месяцев, а в некоторых случаях и до года, так что придётся запастись терпением и позитивным настроем.

Комплексный уход

Выпадение волос после перенесённого коронавируса связывают с плачевным состоянием сосудов и общим истощением организма. Здесь, конечно, потребуется консультация врача. Что касается эстетической медицины, то тут помогут плазмотерапия и мезотерапия.

Плазмотерапия — метод стимуляции роста волос путём введения в кожу головы активированных собственных тромбоцитов клиента, полученных из крови. В тромбоцитах содержатся природные факторы роста и регенерации клеток, во много раз более действенные, чем искусственно синтезированные химические препараты.

Мезотерапия — метод устранения трихологических проблем посредством введения биоактивных компонентов подкожно или внутрикожно. В результате мезотерапии кожи головы мы получаем рост новых волос из «спящих» фолликулов.

При выборе процедуры лучше основываться на мнении эксперта, который до назначения проведет осмотр и соберет анамнез, выяснит, какими хроническими недугами страдаете или какие болезни недавно перенесли, оценит ваш образ жизни и систему питания. Ещё раз стоит подчеркнуть, что на моментальный эффект рассчитывать не стоит. Обращаясь в клинику, настраивайтесь минимум на три процедуры с интервалом 10–14 дней, а далее — по оценке специалиста.

– Сейчас подход в лечении волос становится более комплексным, — рассказывает наш консультант. Безусловно, мы локально работаем над проблемой, с которой обратился пациент. Но также важно понять, какие более глубинные причины к этому привели. Для этого, помимо самих процедур, в идеале нужно пройти общий детокс организма, а далее приступить в выравниванию дефицитных состояний.

Для этого сдаётся анализ, который покажет, каких витаминов или микроэлементов не хватает человеку и, что немаловажно, какая именно дозировка ему необходима. Например, все мы знаем про витамин Д. Его можно назначать повсеместно всем, но вот дозировка этого витамина в аптечных препаратах одинаковая и зачастую недостаточная, чтобы восполнить его дефицит и добиться улучшения состояния. Своим клиентам для достижения максимального положительного эффекта мы рекомендуем консультацию эндокринолога.

Какая связь?

Здоровье волос — это индикатор здоровья всего организма. Можно с уверенностью сказать: насколько вредные факторы влияют на наш организм, настолько это отражается на густоте шевелюры.

Например, наш эксперт усматривает прямую связь между длинной блестящей косой и ровной шеей. Искривление шейного отдела грозит хронической гипоксией головного мозга и недостаточным поступлением туда питательных веществ. И как следствие — ухудшение памяти и зрения, акне, перхоть и выпадение волос. Так что неплохо было бы приучить себя делать хотя бы элементарную гимнастику из курса ЛФК и массаж воротниковой зоны. Ну и питательная маска для кожи головы тоже лишней не будет.

Малоподвижный образ жизни, как бы банально это ни звучало, занимают своё почетное место в нашем антирейтинге. Реальность такова, что длительные прогулки на свежем воздухе в северных погодных условиях выдерживают немногие. Большинство из нас привыкли к сидячей работе, да и досуг зачастую проводят в горизонтальном положении на диване перед телевизором.

– По моим наблюдениям, стоит только вернуться из отпуска в Норильск, как тут же ты начинаешь отекать. Это часто не лишний вес в виде жира, а именно отеки из жидкости, — делится наш эксперт. — Вот эти застойные явления одновременно мешают поступать питательным веществам, с одной стороны, с другой — отравляют весь организм отработанными токсинами. Даже старение у норильчанок в большинстве деформационного или отёчного типа. Его можно характеризовать дряблостью кожи, появлению брылей и второго подбородка.

К слову, о питательных веществах. Один из постулатов приверженцев ЗОЖ гласит, что в правильном питании зарыт корень всех благ для организма. Но, опять же, в нашем городе обеспечить себя всем необходимым исключительно с помощью натуральных продуктов очень сложно. Это, во–первых, дорого, а во–вторых, сомнительно в отношении натуральности. Благо в аптеках целые стеллажи заполнены всевозможными БАДами и витаминами. Однако принимать их наугад, стараясь прислушиваться к потребностям своего организма, в лучшем случае может быть бессмысленно. Вы просто выкинете деньги на ветер.

В домашних условиях

– Обращаться за помощью к квалифицированному специалисту — хорошо, но домашний уход и каждодневные рутинные процедуры красоты никто не отменял, — уверена эксперт. — И подходить здесь надо с умом и... с щедростью. Это позволит в будущем сэкономить на врачах.

Например, консультант рекомендует при выборе шампуней, ополаскивателей и масок для волос отдать предпочтение всё же аптечной космецевтике, а не разрекламированным торговым маркам из масс–маркета.

— Отличный помощник в домашнем уходе — аппарат Дарсонваль. Например, при себорейном дерматите (перхоти). С помощью импульсного переменного тока он расширяет кровеносные сосуды, улучшает кровообращение и питание тканей кожи, а также волос. Только использовать его на постоянной основе всё же не стоит, придерживайтесь рекомендуемых курсов, — советует специалист.

А напоследок наш эксперт порекомендовала хотя бы раз в год сдавать анализы по чек–листу для выявления дефицитных состояний организма. Цена на такой комплекс исследований начинается от 7000 рублей. С одной стороны, дорого. С другой — это средний чек на то же наращивание волос. Почему–то на искусственные локоны мы тратим средства с большей лёгкостью, чем на здоровье своих, родных.