Поделись улыбкою своей

Зубные щётки из бамбука, отбеливающие пластинки для домашнего использования, ирригаторы и электронные зубные щетки... Каких только приспособлений не предлагает рынок нам, потребителям, желающим выиграть бой с кариесом, зубным налётом и желтизной зубов. Но стоит ли так сильно тратиться, и что из предложенных вариантов действительно работает? С этими вопросами мы обратились к стоматологу с 20–летним стажем, в недавнем прошлом заведующей детским стоматологическим отделением в поликлинике Талнаха Светлане Васильевне Гречко. Сейчас у неё есть частный стоматологический кабинет, в котором расписание заполнено минимум на неделю. Она убеждена в том, что для поддержания здоровья зубов зачастую достаточно соблюдать гигиену полости рта.

– В интернете можно найти много методов чистки зубов — круговые движения, по вертикали, каждый зуб со всех сторон, — рассказывает Светлана Васильевна. — Хоть и рекомендуется каждый день уделять чистке минимум пять, а лучше десять минут, на практике не все это выдерживают. Есть и другие крайности. Многие родители говорят, что их ребёнок уделяет гигиене полости рта почти час, и все равно у него появляется кариес. Очень многое зависит от того, как он чистит зубы, а не сколько.

Неоспоримыми остаются правила чистки зубов, о которых нам твердят с самого детства. А вот универсальных советов, как выбрать зубную щётку, не существует. Лучше обратиться за помощью к стоматологу. Оценив состояние зубной эмали и десён, он поможет выбрать размер, жёсткость и марку. В большинстве случаев, при отсутствии особых показаний, предпочтение отдают щетине средней жёсткости. Она и налёт хорошо снимает, и десны не травмирует. Что касается подбора зубной щётки для детей, то Светлана Васильевна советует родителям выбирать для малышей с 6–7 лет щетки, которые предназначены для ребят постарше.

– У меня есть и электронная щётка, и обычная. Первая чистит намного качественнее, — делится опытом стоматолог. — Но очень часто пациенты забывают о том, что этой щёткой тоже нужно чистить, а не просто приложить её к зубу и надеяться на волшебство. Схема движений по ротовой полости для электронной щетки такая же, как для обычной. У меня в повседневной жизни не всегда хватает сил на электрическую, ею я пользуюсь в выходные, а в будние дни я использую обычную щётку.

Оружие к бою

К разряду «желательно обязательных» в арсенале средств борьбы за здоровье зубов относится зубная нить, она же флосс. Загвоздка в том, что даже при самой правильной технике чистки самая лучшая зубная щётка не может полностью прочистить пространство между зубами. Причём использовать нить рекомендуют не только взрослым, но и детям с 4–5 лет, когда начинается активный рост челюсти перед сменой молочных зубов на постоянные. Именно в этот период появляются щели в зубном ряду и, как следствие, кариес.

– Ирригатор нельзя назвать аналогом зубной нити, — объясняет Светлана Васильевна. — Под давлением вода либо антисептик производит массаж десны. Плюс струёй вымываются остатки пищи из межзубных пространств. Такой аппарат больше показан тем, кто носит брекет– систему, у кого есть протезы, коронки или имеются проблемы с дёснами. Остальным людям для ежедневного использования вполне достаточно зубной нити.

Немаловажно, какую зубную пасту вы выберете. Многие сейчас отдают предпочтение отбеливающим. Логика проста: раз они отбеливают, то и чистят лучше. Однако наш эксперт опровергает это мнение. В состав отбеливающих паст, как правило, входит большое количество абразивов. Они царапают эмаль, что со временем приводит к болезненной чувствительности зубов. Так что использовать их чаще двух раз в неделю не рекомендуется.

Другой миф о зубных пастах гласит, что фтор в составе очень вреден. Некоторые производители строят маркетинговые кампании на одной фразе: «без фтора». В особенности пасты с фтором вредны детям до пяти лет, ведь они с большей вероятностью могут проглотить чистящий состав. Между тем фтор пока остаётся единственным элементом, доказавшим свою эффективность в профилактике кариеса. Он укрепляет эмаль, препятствует вымыванию из неё минералов и подавляет активность вредных бактерий. Только помните: всё есть яд, и всё есть лекарство — дозируйте правильно. Не нужно выдавливать «колбасу» во всю длину щетины, для чистки достаточно «горошинки».

– По новым рекомендациям после чистки зубов пастой с фтором полоскать рот водой не надо, достаточно просто сплюнуть остатки, — уточняет специалист. — Получается, что та доза фтора, которая попадает впоследствии в организм, как раз возмещает нехватку минерала. Раньше в нашем регионе фторировали воду, но, насколько мне известно, последние лет пять, после поломки специальной установки, процесс этот прекратился. Так что можете смело выбирать пасту с фтором.

Даже если не болит

Если у вас нет жалоб на боль, повышенную чувствительность зубов или что–то другое, всё равно заглядывайте к стоматологу каждые полгода. Пациентам с высокой активностью кариеса рекомендуется показываться дантисту каждые три месяца. Как рассказывает стоматолог, бывают периоды, когда на фоне стрессов, продолжительной болезни и снижения иммунитета здоровье зубов стремительно ухудшается. На её практике случалось, что ребёнок с абсолютно здоровыми зубами приходил на приём через три месяца с 5–6 дырками. Опять же, если кариес на раннем этапе и пока ничего не беспокоит, можно будет легко вылечить его без лишних затрат, зуб, запущенный до стадии возникновения нестерпимой боли, может лишиться нервов. Кроме того, только стоматолог может оценить состояние вашего здоровья и при необходимости направить к пародонтологу для снятия зубного камня. А вот к процедуре профессионального отбеливания Светлана Гречко относится скептически.

– Я как стоматолог, имея частную клинку, процедуру отбеливания зубов даже не предлагаю, — рассказывает она. — Хотя для клиник это золотое дно. Процедура обычно стоит недешево. Наносятся специальные препараты, чаще всего с высокой концентрацией перекиси. Затем обычно воздействуют светом, но есть и другие системы. В результате зубы становятся на несколько тонов светлее. Но через полгода–год пациент возвращается в стоматологию за повторным отбеливанием. Получается, чтобы обладать белоснежной улыбкой, придётся регулярно приносить прибыль стоматологическим кабинетам. Обычно таких пациентов хватает на три или четыре года, а потом им надоедает. Опять же людям, у которых есть пломбы на передних зубах, проводить такую процедуру не рекомендуется, так как пломба обычно подбирается под цвет зуба. Если вы отбелили зуб и поставили пломбу, то со временем, когда зубы начнут снова темнеть, пломба будет всё больше выделяться.

Сомнительной наш эксперт считает идею бесконтрольно принимать витамины и БАДы в профилактических целях. По её словам, вам может повезти, и вы поправите здоровье, а можете пустить деньги на ветер либо даже навредить себе.

– Например, кальций не усваивается без витамина D, — объясняет стоматолог. Сколько бы кальция вы ни выпили, он весь благополучно выйдет из организма. Деньги на ветер. Подбирать витамины и дозировку следует с помощью специалиста на основе результатов анализов.

Чистить зубы необходимо два раза в день, а не только утром, чтобы перебить неприятный запах изо рта. Если вы ложитесь спать, не почистив зубы, помните, что на остатках пищи устроят пир кариозные бактерии. Если не хватает времени и терпения, заведите песочные часы в ванной и отводите хотя бы по минуте на верхнюю и нижнюю челюсти. Движения должны быть круговыми, без сильного нажима. И не забывайте про язык, для чистки которого можно либо приобрести специальную лопатку, либо использовать обычную столовую ложку.

Дополнительным, но необязательным подспорьем вам могут стать минерализирующие гели. Это, можно сказать, питательная маска для зубов. Небольшое количество такого геля наносится либо на индивидуальную капу, либо непосредственно на сами зубы перед сном. Стоматологи подтверждают, что эффект от использования таких гелей есть, они действительно укрепляют зубы как у взрослых, так и у детей. Однако есть один недостаток — стоят такие средства недёшево.