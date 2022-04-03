Так себе альтернатива

Обходя запреты

Рынок удовлетворяет запросы потребителей — таков закон джунглей. В рекламных роликах на смену крутому ковбою с сигаретой в зубах пришли «безвредные» системы. Актуально, современно, технологично. Производители позиционируют свой продукт как менее вредную альтернативу традиционным сигаретам, поскольку они не выделяют смол и угарного газа, а также безвредны для окружающих. Первое время загнанные в угол куряки хватались в аэропортах за «электронку», как за спасательный круг, ведь эти гаджеты долгое время не попадали под действие антитабачного закона. А что не запрещено, то разрешено. И пока курильщики со стажем пытались с помощью новых систем обойти ограничения или облегчить отказ от никотина, совершенно незаметно подросло новое поколение. Они уже не пьют дешёвые алкогольные коктейли за гаражами, растягивая одну сигаретку на всех. Они выступают за здоровый образ жизни. И каждый из них убежден в безвредности вейпов.

Специалистами Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики с декабря 2020 года по февраль 2021 года проводился онлайн–опрос о распространённости потребления населением региона некурительных табачных, бестабачных смесей и электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Были опрошены 789 человек в возрасте от 15 до 25 лет, так как эта возрастная группа более подвержена потреблению различной новой никотинсодержащей продукции.

Среди подростков в возрасте 15–17 лет электронные системы доставки никотина используют 29,8%, вейпы — 19%, кальяны — 18,5%, электронные сигареты — 12,5% и айкосы — 4,2%. Отметим, что, по данным исследования, некоторые подростки используют сразу несколько видов ЭСДН, например электронные сигареты и айкос, в зависимости от настроения. Никотинсодержащие смеси менее популярны, так, снюсы и насвай употребляют по 1,8% респондентов. Заставляет задуматься тот факт, что 25% подростков считают, что потребление никотинсодержащих изделий наносит лишь незначительный вред здоровью человека, ещё 12,5% подростков затрудняются ответить, насколько велико негативное влияние этих изделий на организм человека.

Шило на мыло

Старые добрые табачные изделия давно исследованы учёными. В организме человека нет такого органа, по которому бы не била никотиновая зависимость, а список провоцируемых заболеваний и вовсе впечатляет. Среди них: инсульт, ишемическая болезнь, хронический бронхит, эмфизема и рак лёгких, интерстициальные болезни, пневмонии, изжога, язвенная болезнь, рак желудка и поджелудочной железы, нарушение потенции, снижение репродуктивной функции, выкидыши, бесплодие, новообразования матки и яичников, остеопороз, атеросклероз, артриты и артрозы. Для наглядности все эти «прелести» в картинках публикуются на каждой пачке сигарет.

С очередной затяжкой в организм попадают более 4000 опасных веществ и химических соединений, среди которых полиароматические углеводороды, метанол (используется в изготовлении ракетного топлива), ацетон (жидкость для снятия лака), мышьяк (яд), никотин (пестицид), монооксид углерода (выхлопные газы), смола (твёрдые частицы продуктов горения, которые оседают в лёгких), кадмий (используется в изготовлении батареек и токсичен для почек), бензопирен и нитрозамин (вызывают рак), свинец, аммиак (растворитель и холодильный агент), бензол, толуол (технические растворители), формальдегиды (токсичная жидкость, которую используют для консервации биологического материала).

Что касается электронных сигарет и систем нагрева табака, тут у учёных пока мало информационной базы, так как эти товары появились не так давно. Это значит, что и доказать однозначное их преимущество перед традиционной сигаретой невозможно. Однако по всему миру проводятся исследования, основной вывод которых можно сформулировать так: отдавая предпочтение электронным сигаретам, вы одни факторы риска заменяете другими.

В исследовании американских учёных от 2018 года говорится, что в процессе нагревания жидкости образуются токсичные компоненты (формальдегид и карбонилы), похожие на те, которые выделяются при курении обычных сигарет. Кроме того, хотя жидкости для электронных испарителей не содержат табака, они могут содержать никотин и некоторые другие вещества, полученные из табака, и следовательно, образованные из них нитрозамины, имеющие токсический эффект.

В 2018 году группой учёных из Бостонского университета, университета Луисвилль и Американской кардиологической ассоциации был опубликован доклад о вреде ароматизаторов в жидкостях для парения. В исследовании представлены доказательства того, что ароматические добавки вызывают дисфункцию эндотелиальных клеток, что может стать причиной развития атеросклероза и инфаркта миокарда.

В другом исследовании учёные из Рочестерского медицинского центра (США) доказали, что коричные, масляные и ванильные ароматизаторы для вейп–жидкостей оказывают токсическое действие на моноциты — клетки крови, отвечающие за иммунную функцию. Ещё говорится, что при выпаривании жидкости образуется акролеин — ядовитый альдегид, раздражающий слизистую глаз и дыхательных путей.

И вишенка на торте — никто не может контролировать состав жидкостей или табака в стиках. Просто нет нормативной базы, регламентирующей стандарты производства этой продукции. Получается, что в баллончик для парения можно намешать что угодно. Как выяснили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, часто состав на этикетке не полностью соответствует содержимому.

Великое дело

Казалось бы, всё просто. Вместо того чтобы придумывать оправдания для себя и верить мифам производителей, нужно просто бросить курить. Но если бы на практике все было так просто, на планете бы уже не осталось курильщиков. Медики, понимая силу зависимости, разработали перечень рекомендаций для отказа от курения. Один из этих пунктов может помочь вам.

Первое и основное дело — побороть острую тягу в момент, когда подошло время для получения очередной дозы никотина. Она длится обычно 5–10 минут. В это время необходимо себя отвлечь — заняться приседаниями, почистить зубы, помыть посуду и так далее. Постарайтесь временно отказаться от напитков и еды, которые провоцируют желание закурить. Например, от утреннего кофе, который раньше сопровождался сигареткой. Многим помогают дыхательные упражнения. Техника, основанная на задержке дыхания, похожа на процесс курения, поэтому помогает расслабиться и успокоить нервы.

Если таких уловок вашему организму недостаточно, то можно воспользоваться аптечными препаратами–помощниками в борьбе с курением, которые, согласно результатам научных экспериментов, действительно работают.

Надеемся, что вышеизложенная информация окажется полезной в осуществлении ваших намерений бросить курить.

Вспомогательная терапия при отказе от курения

Препараты–заместители

Никотиновые пластыри, жвачки и спреи помогут снизить тягу, ведь в кровь поступает пусть и маленькая, но всё же доза никотина. Первым делом вы отказываетесь от привычки отвлекаться на перекуры, а с химической зависимостью можно справиться позже. И для этого в аптеках можно найти препараты, которые принимаются курсом и помогают без синдрома отмены избавиться от зависимости.

Приложения для телефона

Разработчики предлагают свою помощь в виде счётчиков сигарет. Приложение замеряет время, которое прошло с момента последнего перекура, что для многих является стимулирующей визуализацией.

Социальные сети

Добавьте социальное давление. Объявите родственникам и коллегам о своём решении бросить курить, напишите о нём подписчикам в социальных сетях. Определённой категории людей такой ход помогает уберечься от срывов, ведь если сдашься, к чувству огорчения от неудачи добавится ещё и чувство стыда.

Альтернативные методы

Можно попробовать иглотерапию (рефлексотерапия) и гипноз. Первый метод подразумевает введение иголок в определённые точки на ушной раковине, таким образом передаются сигналы в мозг — в результате угасает «рефлекс курильщика». При гипнозе же врач внушает пациенту, что курение ему противно.