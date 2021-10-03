Защитная реакция

Признаки ослабленного иммунитета

Если вы стали часто болеть ОРВИ, обострились хронические инфекционные заболевания, такие как гайморит, пиелонефрит, бронхит, появились герпетические высыпания на губах, слабость, а также боль в суставах и мышцах — всё это говорит о том, что вашему организму нужна помощь. Однако не спешите расстраиваться, есть несколько способов укрепить иммунитет.

Закаливание

Все мы знаем, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить, а закаливание является отличным способом профилактики. Главное здесь — умеренность, постепенность и регулярность. Не стоит сразу бросаться в ледяную прорубь в надежде, что это избавит вас от всех болезней. Начните с малого: больше проводите времени на свежем воздухе, чаще проветривайте помещение, в котором находитесь, ходите по дому босиком, начните умываться прохладной водой. Затем уже можно переходить к более серьёзным процедурам, таким как обливание холодной водой и контрастный душ. Второй, кстати, полезен ещё и для профилактики сердечно–сосудистых заболеваний. Однако помните: приступать к закаливанию можно только в том случае, если вы абсолютно здоровы, если есть проблемы — обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Питание

Следующий важный шаг в укреплении иммунитета — правильное и сбалансированное питание. Для того чтобы получать все необходимые питательные вещества, еда должна быть разнообразной. В ежедневном рационе должны присутствовать овощи, фрукты, молочные продукты, сложные углеводы (крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы), белки (мясо, птица, рыба, яйца, творог), а также жиры (все виды масла, авокадо, орехи).

Витамины

Большую часть всех необходимых витаминов человек получает из продуктов питания, однако не стоит забывать, что мы находимся в особых климатических условиях, и практически все северяне испытывают нехватку витамина D. Активное изучение свойств витамина D на протяжении последних 20 лет показало, что он играет важную роль в поддержании иммунитета.

Помимо витамина D неплохо было бы пропить курс поливитаминов. Продолжительность приёма определяется врачом и обычно составляет 1–3 месяца, желательно повторять курс 2–4 раза в год. Витамины лучше усваиваются, если суточную дозу разделить на несколько приёмов. И лучше принимать витамины в первой половине дня, так как вечером и ночью обмен веществ в организме замедляется.

Сон и физическая активность

Для хорошего самочувствия очень важен режим. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время, высыпайтесь. И, конечно же, не забывайте о зарядке. Дело в том, что во время физической активности происходит выделение эндорфинов, что в свою очередь приводит к улучшению настроения, в это время кровь обогащается кислородом, улучшаются сон и аппетит. И обязательно гуляйте на свежем воздухе хотя бы по часу в день. Выходите на прогулку во время обеденного перерыва в будние дни и не сидите дома в выходные.

Отказ от вредных привычек

Курение, алкоголь, злоупотребление лекарственными и наркотическими препаратами очень сильно ослабляют иммунную систему, ухудшают функционирование многих органов, губят сосуды, мозг, лёгкие, повышают риск развития заболеваний. Алкоголь и никотин угнетают иммунитет, в результате чего он перестает выполнять свои защитные функции. Кстати, ослабляют иммунитет антибиотики, поэтому, во–первых, не стоит бездумно принимать таблетки без назначения врача, во–вторых, если вы принимаете лекарства, усильте меры по укреплению иммунной системы.

Прививка

Самый действенный метод профилактики инфекционных заболеваний — прививка. Задача вакцин состоит в том, чтобы «познакомить» организм человека с инфекцией до того, как произойдёт встреча организма с «диким» вирусом. Для вакцин используются либо составные части микробов и вирусов, либо сильно ослабленные и лишённые опасных свойств микроорганизмы. С точки зрения иммунной системы любое вещество, попавшее в организм, является чужеродным и представляет собой так называемый антиген, то есть способно вызывать иммунный ответ организма. После прививки, в ответ на вакцинные антигены, организм начинает вырабатывать антитела — специальные вещества, способные бороться с вирусом конкретного заболевания. Имея защитные антитела в достаточных количествах, человек становится невосприимчивым к заболеванию, против которого делалась прививка. Некоторые прививки нужно делать один раз в жизни для полной иммунизации, а другие необходимо повторять регулярно.

Прививки можно делать всем: и детям, и взрослым, если нет медицинских противопоказаний, таких как обострение хронических заболеваний или же аллергическая реакция на один из компонентов вакцины.

Позитивные эмоции

Наукой давно доказано, что между физическим и психологическим состоянием человека существует тесная связь. Будьте позитивны, радуйтесь каждому дню, улыбайтесь почаще родным. Умение позитивно мыслить — залог долголетия.

Своя история

— Как и любой матери мне хочется, чтобы мои дети не болели, тем более сейчас, когда я в ожидании ещё одного малыша. Поэтому я стараюсь всячески укреплять иммунитет.

Во–первых, мы ведём активный образ жизни. Каждые выходные всей семьёй отправляемся на длительные прогулки, летом и осенью собираем ягоды и грибочки в тундре, зимой катаемся на санках и ватрушках, посещаем баню.

Во–вторых, я стараюсь соблюдать температурный режим в квартире. Сейчас на улице ещё нет сильных морозов, а отопление в домах уже дали, поэтому в комнатах душно и сухо. Мы постоянно используем увлажнитель воздуха и регулярно устраиваем проветривания.

В–третьих, мы каждый день пьём морсы, компоты и всевозможные чаи. Помимо того что это полезно для здоровья, но ещё и вкусно, детям очень нравится.

В–четвёртых, в нашем рационе обязательно присутствуют овощи и фрукты. Иногда я покупаю овощные смеси, иногда готовлю из сезонных овощей. В качестве перекуса детям обычно даю фрукты.

В–пятых, я стараюсь закалять своих детей, не перегревать и не утеплять. Несмотря на возмущения бабушек, одеваю ребят по погоде, и, если они говорят, что им жарко в шапке, разрешаю снять. Конечно, речь не идёт о лютом морозе. К тому же когда заходим в помещение, прошу детей снимать верхнюю одежду, чтобы они потом вспотевшие не выходили на холод.

Что же касается меня самой, то многое мне сейчас нельзя в силу интересного положения, но я пью специальные витамины для беременных, чтобы поддерживать свой иммунитет. Всё–таки сейчас организм работает в усиленном режиме, и ему необходима помощь. Также стараюсь делать небольшой комплекс упражнений, конечно, это больше для профилактики боли в пояснице, но уверена, и для иммунной защиты неплохо. Также я пью сама и даю детям рыбий жир. Думаю, вам известны его чудодейственные свойства. Я бы вообще всем рекомендовала его периодически пить, особенно у нас на Севере.

Ну а если болезни всё же не удается избежать, я стараюсь не пичкать сразу детей таблетками и, уж тем более, не даю антибиотики после каждого чиха.

Для начала: тёплое обильное питьё — очень помогает чай с облепихой, промывание носа морской водичкой, она буквально творит чудеса и ставит на ноги за пару дней.

Могу с уверенностью сказать, что все перечисленные мною методы эффективны, по крайней мере, дети с каждым годом болеют всё реже.