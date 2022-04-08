МАУ ИЦ «Норильские новости»

Проблема с финскими линзами решена

Проблема с финскими линзами решена

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Проблема с финскими линзами решена

Финны отказались поставлять линзы для красноярского предприятия светодиодов. Это поставило под угрозу работу нашего завода, который обеспечивает светильниками город и промышленные объекты.

Вот как небольшая, но гордая компания из Красноярска противостоит санкциям.

8 апреля в 17:38 370
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