МАУ ИЦ «Норильские новости»

Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны

Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны

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Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны

От этого наша страна получит более высокий спрос на российскую валюту, это укрепит рубль.

26 марта в 16:42 430
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