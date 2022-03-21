МАУ ИЦ «Норильские новости»

Спрос на сахар в Красноярском крае подскочил в четыре раза

Спрос на сахар в Красноярском крае подскочил в четыре раза
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