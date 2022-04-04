МАУ ИЦ «Норильские новости»

Техника в крупных магазинах скоро подешевеет

Техника в крупных магазинах скоро подешевеет

Главная / Видеорепортажи / Экономика

Техника в крупных магазинах скоро подешевеет

Этому способствует укрепление курса рубля. Валюта начала стабилизироваться после грамотных действий Центрального банка. Подробнее в ролике.

4 апреля в 17:35 1540
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие видео