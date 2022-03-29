МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае контролируют цены на товары

В Красноярском крае контролируют цены на товары

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В Красноярском крае контролируют цены на товары

Антимонопольщики края каждый день мониторят цены и анализируют наличие товаров на складах. Например, недавно ведомство начало проверять проверять стоимость гречки.

Как ещё в России борются с недобросовестными продавцами и спекулянтами, рассказываем в видео.

29 марта в 17:16 680
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