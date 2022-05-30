МАУ ИЦ «Норильские новости»

А вы знали, что весь синтетический латекс России делают в Красноярске?

А вы знали, что весь синтетический латекс России делают в Красноярске?

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А вы знали, что весь синтетический латекс России делают в Красноярске?

Завод синтетического каучука освоил выпуск продукции, которая раньше поступала из Европы и Азии. Из красноярского латекса будут делать миллионы медицинских перчаток.

30 мая в 15:27 550
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