А вы знали, что весь синтетический латекс России делают в Красноярске?

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- 30 мая в 15:11В Норильске проведут масштабную расчистку русла реки Амбарной
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- 30 мая в 12:27В крае во втором чтении принят закон об упрощённой системе налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков
- 30 мая в 11:20Норильск впервые присоединится к акции «Ночь географии»
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- 30 мая в 09:41«Почта России» приглашает жителей Красноярского края присоединиться к акции «Дерево добра»
- 27 мая в 18:29Предприятиям Красноярского края окажут грантовую поддержку в коммерциализации IT-решений
- 27 мая в 18:10Надеждинский и медный заводы готовы к работе в неблагоприятных погодных условиях
- 27 мая в 17:45В бассейне «Х-Fit Север» состоялся отборочный заплыв на участие в этапе чемпионата мира по плаванию в открытой воде
- 27 мая в 17:18Продолжается приём заявок на VI Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»
- 27 мая в 16:20Норильчане могут записаться на приём к депутату Государственной Думы РФ
- 27 мая в 15:33Подведены итоги конкурса рисунков и граффити «Добавь городу красок»
- 27 мая в 14:00Творческие коллективы Норильска подтвердили почётные звания Красноярского края
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