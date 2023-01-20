Площадку никелевого завода освободили от двух дымовых труб, обрушив их

Перенос действующих кабельных линий и трубопроводов в непосредственной близости от труб позволил применить для сноса труб метод направленного взрыва. Это стало наиболее оптимальным вариантом как с точки зрения сроков, так и по экономическим показателям.

Директор центра по работе с основными производственными фондами Заполярного филиала «Норникеля» Сергей Терехин рассказал, с чем пришлось иметь дело взрывникам:

– Одна из труб 1982–го, другая — 1989 года постройки. Это по–своему уникальные железобетонные сооружения, их диаметр у основания достигает 16 метров, у оголовка — 5 метров. Трубы футерованы кислотоупорным кирпичом. Общий вес конструкций составляет порядка 20 тысяч тонн. Высота труб — 150 и 180 метров.

Подготовка к демонтажу длилась около полугода. Подрядчик разработал проект, согласовал его с учетом требований безопасности, в конце 2022 года было получено разрешение Ростехнадзора на проведение взрывных работ. В основаниях дымовых труб в сторону планируемого обрушения специалисты пробурили расчётное количество отверстий, заложили заряд и произвели подрыв. Процедура прошла в штатном режиме.

– Расчистка площадки будет производиться при помощи строительной техники. Части металлических конструкций отсортируют и передадут предприятию «Единое складское хозяйство», обломки кирпича и других материалов будут вывезены на промотвалы, — пояснил Сергей Терехин. — Оставшиеся три трубы предстоит демонтировать в ближайшие два года.

Автор видео: Евгений Стренадко