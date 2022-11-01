Белый медведь Диксон освоил бассейн

Как рассказали в зоопарке, сначала мишка исследовал новое место. Осмотрел каждый угол и даже местами подкапывал гальку. А где-то через 20 минут он дошёл до бассейна.

«Как только Диксон оказался в воде, он сразу пошёл на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой. Вероятности утонуть не было абсолютно, глубина бассейна плавная - разброс от 35 до 75 см в разных местах. Первый заплыв показал, что теперь глубину можно увеличивать - от 55 до 85 см соответственно», - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Во время прогулки специалисты зоопарка замечали у Диксона движение бедренных мышц. В целом первый выход медведя в воду ветеринары оценили как успешный. После чего он самостоятельно вернулся в вольер.

Дно бассейна и пол в вольере было засыпано галькой, которая оказывает массажный эффект. Суть проста, когда медведь трётся об неё, тем самым разрабатывает мышцы.

«Между тем, зоологи стараются ускорить заживление ран на лапах у Диксона. Они несколько раз в день обрабатывают их специальным гелем, который передал один из наших неравнодушных подписчиков. Результат есть - раны понемногу затягиваются», - поделилась Светлана Акулова.

Видео взято из Telegram-канала генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.