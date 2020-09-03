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Норильск присоединился к акции «Цветы памяти». Юнармейцы в память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, возложили цветы к Вечному огню "Площади Памяти героев".