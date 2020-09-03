МАУ ИЦ «Норильские новости»

Цветы памяти

Цветы памяти

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Цветы памяти

Норильск присоединился к акции «Цветы памяти». Юнармейцы в память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, возложили цветы к Вечному огню "Площади Памяти героев".

Юнармейцы в память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, возложили цветы к Вечному огню "Площади Памяти героев".

3 сентября в 21:32 310
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