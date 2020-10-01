Депутаты попросили Николая Тимофеева выдвинуться на выборы

Обсуждение данного вопроса состоялось в ходе внеочередной сессии городского Совета. Она была назначена в связи с необходимостью оперативного решения вопросов, касающихся организационной деятельности Горсовета и Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Норильска. В частности, депутаты определились с кандидатурой для внесения предложений в новый состав ТИК, поскольку полномочия действующей истекают в ближайшее время, а также внесли изменения в состав мандатной (счётной) комиссии в связи с недавним сложением депутатских полномочий Николаем Яшиным и на основании личных заявлений депутатов.

Рассмотрев все пункты повестки, депутаты решили обсудить вопрос, который, по их мнению, сейчас является одним из самых важных для территории – проведение конкурса на должность главы Норильска. До этого момента в конкурсную комиссию не было подано ни одной заявки. В ходе обсуждения парламентарии обратились к исполняющему полномочия градоначальника Николаю Тимофееву с предложением принять участие в конкурсе.

- Я давным-давно знаю Николая Анатольевича, и при этом, на мой взгляд, все действия, которые предпринимались им в предыдущих должностях, и предпринимаемые сегодня в качестве исполняющего полномочия – соответствуют требованиям к новому главе города. Я хотел бы попросить вас, Николай Анатольевич, выставить свою кандидатуру на эту должность, если вы сочтёте это возможным, - обратился к коллегам и к Николаю Тимофееву депутат Дмитрий Дубров.

- Вторая половина лета была ознаменована тем, что в Талнахе открылся второй корпус детского сада № 86. Вообще, открыть его планировалось к декабрю, возможно, к концу года. Но ситуация с детсадами в плане очереди была очень сложной. Николай Анатольевич всегда был в курсе всех событий, в силу прежней должности, но тут уже как исполняющий полномочия главы города он настолько чутко отнёсся ко всем проблемам нашего дошкольного образования, вникнув в них более глубоко, что это, конечно, очень ценно для нас, мы это всё отметили. Если вы согласитесь на поступившее предложение, мы будем очень рады, - поддержала коллегу Татьяна Скорик.

- Одно из основных требований к главе города, помимо решения «хозяйственных» проблем, - наладить диалог с обществом, с бизнесом на территории. Для нас сейчас очень важно сохранить хорошие отношения и практику сотрудничества с градообразующим предприятием. И, конечно, глава должен, в том числе, наладить взаимопонимание с региональной властью – отношения у нас сейчас натянутые, мы все об этом знаем. Плотно взаимодействовать с федеральными структурами, которые действуют на территории города. Я думаю, что, имея огромный опыт работы в должности заместителя по общим вопросам, Николай Анатольевич просто обязан выставить свою кандидатуру на пост главы Норильска. Ведь он дал согласие в такое непростое для города время исполнять полномочия градоначальника и успешно выполняет возложенные на него обязанности – это первый шаг, это заявка, - отметил Роман Сербин.

- Хочу поблагодарить вас за чёткую позицию в области экологии города, за поддержку нашего обращения по поводу создания и разработки концепции озеленения города и за шаги, которые вы уже сделали в плане ликвидации несанкционированных свалок. У нас эти вопросы стоят на особом контроле, и мы бы хотели продолжить эту работу именно с вами, - добавила депутат Наталья Кармановская.

Слова поддержки Николаю Тимофееву выразили депутаты всех фракций Горсовета, предложив ему заявить свою кандидатуру на конкурс. Исполняющий полномочия поблагодарил депутатов за высокую оценку его работы:

- Уважаемые депутаты, для меня это, конечно, волнительный момент, я переживаю. Я родился в этом городе, для меня Норильск – всё, что, по сути, у меня есть. И эти два месяца, в которые я исполнял полномочия, я старался показать городскую власть с другой стороны. Доказать, что мы можем решать все городские проблемы более эффективно, более успешно. Спасибо вам за высокую оценку моей работы: вы представляете население города, и для меня это очень важно. Спасибо. Исходя из этого, я принимаю решение участвовать в конкурсе, чтобы не подвести вас и всех жителей Норильска, - заявил Николай Тимофеев.

Напомним, подать необходимый пакет документов в конкурсную комиссию претенденты на должность главы Норильска могут до 23 октября. Требования к кандидатам, претендующим на должность градоначальника, а также перечень документов, которые они должны предоставить, определены «Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Норильска».