Для белого медведя Диксона в Москве началось строительство бассейна

На сегодняшний день строители уже соорудили каркас будущей клетки, где и будет располагаться бассейн.

«Металлоконструкция построена таким образом, чтобы зоологи могли находиться в вольере одновременно с Диксоном и наблюдать за ним в процессе реабилитации. При этом у медведя и у зоологов предусмотрены отдельные входы-выходы», - сообщила Светлана Акулова.

Сам бассейн уже частично засыпали галькой. В зоопарке планируют засыпать его практически полностью, чтобы можно было запустить Диксона в воду ещё до установки подъемного механизма.

Напомним, раненный медведь пришёл в посёлок Диксон в конце августа. Росприроднадзор оперативно отреагировал на происшествие, и животное для лечения сначала было доставлено в Норильск, а затем в Москву. Во время первого осмотра на теле медведя врачи обнаружили входные отверстия разного диаметра. По мнению врача, в медведя стреляли самодельной картечью. Потеря подвижности задних лап может быть связана с отеком спинного мозга. Также высказывалась версия, что зверя могла сбить машина.

Также на минувшей неделе Светлана Акулова сообщала, что Диксон начал слегка сжимать пальцы на парализованных лапах. Это пока происходит не часто и в основном, когда зоологи угощают его вкусностями. Аппетит у белого медведя отменный, но зоологи стараются его не перекармливать. Весь день у пациента расписан процедурами и занятиями, необходимыми для скорейшего выздоровления. Занятия в бассейне также пойдут Диксону на пользу.