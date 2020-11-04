Дом на ул. Московской, 14, всё же признали аварийным и подлежащим сносу

Напомним, ещё в 2017 году специализированная мерзлотная компания «Фундамент» по обращению УК «Жилкомсервис» обследовала состояние несущих и ограждающих конструкций дома и представила отчёт по геотехническому мониторингу. Мерзлотники отнесли состояние дома к категории «ограниченно работоспособный». Его эксплуатация была возможна при постоянном контроле, а также - проведении работ по восстановлению и усилению конструкций и грунтов основания.

В 2018-м конструкции нулевого цикла отремонтировали. Сделали водоотводной лоток и водонепроницаемое покрытие по всей площади подполья, установили две температурные трубки и прочее. Затем дом поставили на особый контроль, компания «Фундамент» ежеквартально проводила обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций.

Однако предпринимаемые ремонтно-строительные меры для предотвращения процесса разрушения должного эффекта не дали.

Этим летом в подполье установили шпальные клети, которые взяли нагрузку здания на себя. Это временная мера. Вместе с этим проводились проектно-изыскательские работы для определения причины продолжающихся деформаций.

В сентябре исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев провёл выездное совещание по вопросу неудовлетворительного технического состояния этого здания. Специалисты, осуществляющие мерзлотный контроль на территории Норильска, высказали противоположные мнения. После осмотра всех трещин в доме и поэтажного обхода было решено провести межведомственную комиссию и на основании новых данных по мерзлотному контролю и результатов замеров по температурным скважинам рассмотреть вопрос о возможном признании дома аварийным.

И вот результат. Константин Купреенко, и.о. заместителя главы города Норильска по городскому хозяйству, сообщил, что дом признан аварийным. Собственникам дано время до 1 февраля 2021 года принять решение о сносе своего дома.

- Мы, согласно Жилищному кодексу, установили им срок на принятие такого решения. Если все-таки люди этого не сделают, муниципалитет сам начнёт процедуру расселения жителей и сноса дома, - пояснил он.

На расселение потребуется как минимум год.