Две многоэтажки на территории «ЖКС – Норильск» заиграли новыми красками

Пока, правда, фасады окрашены только с одной стороны, но к осени дома преобразятся полностью, создав единый ансамбль со строящимся рядом физкультурно-оздоровительным комплексом «Айка».

На ремонт и окраску фасадов домов № 6а и 8а на ул. 50 лет Октября муниципалитет выделил более 17 млн рублей. Об этом сообщается на официальных ресурсах управляющей компании.

Для подрядной организации, получившей право выполнять комплекс работ по результатам конкурса, это не первый опыт работы в Норильске. В прошлом году «ТаймырСтрой» «подхватил» два объекта – Б. Хмельницкого, 17 и 19 – с которыми предыдущий подрядчик не справился.

«Пока нареканий нет», - подчеркнула первый заместитель генерального директора «УК «ЖКС - Норильск» Ольга Сарычева. По её словам, самым сложным было начать. Ведь для этого нужно было провести собрание и заручиться согласием собственников, а некоторые из них выражали явное недовольство по поводу происходящего. Между тем нужное количество голосов было набрано. Подрядчик приступил к работе.

На первом этапе он разработал проектно-сметную документацию и получил одобрение краевой государственной экспертизы. После чего можно было приступать к навеске люлек.

Прежде чем взяться за краску, сотрудники подрядной организации расчищают и промывают поверхность фасада, герметизируют стыки стеновых панелей, восстанавливают разрушенный защитный слой бетона, грунтуют, шпатлюют и только затем, собственно, окрашивают фасад в сине-бело-серый цвет. «Слишком яркий синий» выбран с учётом возможного выгорания. Вскоре, говорят специалисты, палитра станет более приглушённой.

- Жилые дома и расположенный по соседству физкультурно-оздоровительный комплекс «Айка» сформируют гармоничный архитектурный ансамбль, - подчеркнула Ольга Сарычева.

Кроме того, до 1 октября подрядная организация должна заменить устаревшие окна в подъезде на блоки из ПВХ, заменить дверные блоки в местах общего пользования, отремонтировать цокольную забирку и отмыть окна квартир. По этому поводу жильцы задают наибольшее количество вопросов.

- Компания «ТаймырСтрой» гарантирует проведение послестроительного клининга, - заверил жителей инженер подрядной организации Рафаэль Хаматов и попросил людей проявить немного терпения. Он рассказал, что один из жителей вылил на сотрудников, находившихся в строительной люльке, два ведра воды. Рабочих такое поведение, мягко говоря, удивило, ведь они стараются сделать всё от них зависящее, чтобы зимой в квартирах стало теплее (используется технология «тёплый шов»), а фасады долгие годы радовали северян яркими красками.

Работы на ул. 50 лет Октября, 6а и 8а ведутся в рамках реализации подпрограммы «Организация проведения капитального ремонта МКД» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности».