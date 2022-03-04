Глава Норильска принял участие в XVIII Красноярском экономическом форуме — 2022

Тема форума в этом году «Сибирь: экономика будущего». Она включает в себя вопросы по развитию ресурсного потенциала территории, охватывающей более половины России. Ключевыми же в повестке значатся вопросы экологии и «зелёной» экономики, предполагающей сокращение отрицательного воздействия человека на окружающую среду, ведение экономической деятельности с минимальными рисками для природы.

В составе норильской делегации во главе с Дмитрием Карасевым в работе форума участвуют его заместитель по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов и директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Сегодня глава Норильска выступил с докладом на площадке, посвящённой теме «Промышленность и экологическая трансформация».

По мнению Дмитрия Карасева, участие в КЭФ — это возможность как для открытого диалога, так и для налаживания сотрудничества. Свой доклад он начал с того, что Норильск, являясь моногородом, неразрывно связан с компанией «Норникель», и экология сегодня — одно из приоритетных направлений работы как муниципалитета, так и градообразующего предприятия.

«В этом году в Норильске в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» запланирована реализация нескольких основных мероприятий. В их числе ликвидация несанкционированных свалок, организация деятельности по обращению с отходами, озеленение города, а также создание условий для бездомных животных. В прошлом году было очищено более 17 гектаров территории, вывезено 33,6 тысяч тонн отходов. Кроме того, обустроено более 30 контейнерных площадок в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями возле жилых домов, игровых и спортивных площадок, общественных и административных зданий и сооружений.

Для улучшения экологической обстановки в 2021 году в Норильск завезли грунт и высадили цветы на территории 4,54 гектара.

Что касается обращения с бездомными животными, мы заключили муниципальный контракт со специализированной организацией, сотрудники которой в течение прошлого года отловили и взяли на содержание 400 животных. Нуждающимся была оказана помощь. В этом году начнётся работа по проектированию строительства быстровозводимого приюта. На это имеется запрос от жителей», — отметил Дмитрий Карасев.

Компания «Норникель», со своей стороны, проводит масштабную работу по улучшению экологической обстановки на территории присутствия. Один из ярких тому примеров — «Серная программа». Этот проект, как известно, не имеет аналогов в мире.

«Программа предполагает частичную реконфигурацию металлургического производства и строительство мощностей по утилизации диоксида серы с необходимыми инфраструктурными проектами. Мероприятия программы входят в федеральный проект «Чистый воздух». Согласно ей после 2023 года планируется сократить выбросы в атмосферу не менее чем на 45% по сравнению с 2015 годом, а после 2025 года — почти на 90%, то есть в 10 раз. Стоимость программы оценивается более чем в 300 млрд рублей. Стартовала она в 2020 году и вводится поэтапно.

Ещё одним важным для города мероприятием является проект «Чистый Норильск». С апреля 2021 года в Норильске дан старт десятилетней масштабной программе компании «Норникель» по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий. Компания выделила на этот проект порядка 40 млрд рублей. В феврале текущего года решением Министерства РФ по развитию Дальнего востока и Арктики программа «Чистый Норильск» стала частью федерального проекта «Чистая Арктика»», — рассказал Дмитрий Карасев.

За весенне-летний период минувшего года в Норильске очистили от мусора почти один миллион квадратных метров земли, собрали и вывезли 247 тысяч тонн строительного мусора и 37 тысяч тонн металлолома. Демонтировано 87 ветхих зданий. Кроме того, собственными силами проведена санитарная очистка ряда промышленных территорий.

Работы продолжаются и зимой. В феврале 2022 предприятие по благоустройству территорий ЗФ «Норникеля» совместно с подрядными организациями одновременно ведёт работы более чем на 15 объектах, расположенных на территориях Надеждинского металлургического завода, Норильского обеспечивающего комплекса, рудников «Маяк», «Таймырский», «Октябрьский», предприятий «Норильсктрансгаз», «Норильскгазпром», НТЭК, «Медвежий ручей».

«Всего в 2022 году планируется демонтировать около 100 объектов, убрать до 400 тысяч тонн мусора и порядка 45 тысяч тонн металлолома, очистить территорию площадью до двух миллионов квадратных метров. В текущем году на мероприятия проекта «Чистый Норильск» компания планирует направить почти шесть миллиардов рублей. Всего же в ближайшие десять лет планируется убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, два миллиона тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома», — подчеркнул Дмитрий Карасев.